Slovenský priemysel konečne ožíva, nárast objednávok však nemusí znamenať obrat k lepšiemu

Slovenský priemysel po mesiacoch oslabovania zaznamenal v septembri prvý presvedčivejší pozitívny impulz, ktorý naznačuje možné oživenie, hoci jeho trvácnosť zostáva otázna. Hodnota nových objednávok vzrástla podľa dát Štatistického úradu medziročne o 4,1 % na 6,42 miliardy eur, čím prerušila päťmesačný reťazec poklesov.
Možný obrat
Po očistení o sezónne vplyvy stúpli objednávky medzimesačne až o 12,9 %, čo predstavuje najvýraznejší nárast od začiatku roka. Ako uvádza analytik 365.bankTomáš Boháček, po júlovom a augustovom útlme tak priemysel naznačil možný obrat. K zlepšeniu prispela polovica sledovaných odvetví, pričom najvýraznejším ťahúňom bola výroba kovových konštrukcií s takmer 50-percentným medziročným rastom.
Pozitívny vývoj sa prejavil aj vo výrobe strojov a zariadení, ktorá vzrástla o 7,9 %, a v chemickom priemysle rastúcom o 14,1 %. Ide o segmenty úzko prepojené s investičným cyklom v Európe, a ich posilnenie tak môže naznačovať mierne oživenie kapitálových výdavkov. Naopak, technologicky náročné odvetvia ostávajú pod vplyvom slabého zahraničného dopytu. Elektrické zariadenia klesli o 7,7 %, elektronika a optika o 2,9 % a výroba papiera o 7,2 %.
Rozdvojený priemysel
Tieto segmenty brzdili rast už v predchádzajúcich mesiacoch, čo zapadá do obrazu z leta, keď celkový objem objednávok klesol na 4,38 miliardy eur a pokles sa týkal väčšiny odvetví. Septembrový výsledok je preto podľa analytika skôr náznakom stabilizácie než potvrdeným obratom. Pri vysokom kolísaní objednávok medzimesačný nárast nemusí znamenať zmenu trendu.
Boháček upozorňuje, že priemysel je aktuálne rozdvojený. Investične orientované segmenty rastú, cyklické a technologické čelia pretrvávajúcemu poklesu. Vývoj je výrazne podmienený situáciou u obchodných partnerov, predovšetkým v Nemecku, kde zostáva výrobný sektor oslabený a brzdí tok objednávok smerom na Slovensko. Predpoklad pre najbližšie mesiace preto nie je jednoznačný. Analytik očakáva, že november a december prinesú skôr zmiešaný obraz.
Krehká obnova
„Priemysel bude oscilovať okolo stagnácie, no výraznejšie prepadové mesiace z jari by sa nemali zopakovať,“ myslí si. Stabilizačný potenciál vidí najmä vo výrobe strojov, ktorá patrí k najodolnejším segmentom tohtoročného priemyslu, zatiaľ čo technologické odvetvia budú čakať na postupný návrat európskeho dopytu.
Kľúčovú úlohu bude zohrávať aj automobilový priemysel, ktorý síce v septembri nebol hlavným ťahúňom, no jeho podiel na celkových objednávkach ostáva zásadný. September tak predstavuje prvý jasnejší signál, že priemysel by sa mohol začať zotavovať, no podľa Boháčka obnova zostáva krehká a ďalší vývoj bude závisieť najmä od zahraničného dopytu a investičnej aktivity v Európe. Zatiaľ ide o technický odraz, ktorý ešte musí potvrdiť, či dokáže prerásť do trvalejšieho rastu.