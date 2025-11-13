Neways otvára svoj najväčší výrobný závod práve na Slovensku, prinesie stovky nových pracovných miest

Spoločnosť Neways Slovakia otvorila v Novej Dubnici svoj najväčší výrobný závod. Celková hodnota investície spoločnosti dosahuje 28 miliónov eur.
Vďaka nej sa Neways stáva najväčším výrobným závodom skupiny práve na Slovensku, prinesie stovky nových pracovných miest a výrobu high-technológií.
Dlhodobý líder v elektromechanickom priemysle
Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou patrí dlhodobo medzi lídrov z hľadiska produktivity v elektrotechnickom priemysle a na Slovensku úspešne pôsobí už takmer 30 rokov.
„Slovensko ponúka ideálne prostredie pre spoločnosti ako je Neways, aby rozširovali svoje aktivity. Rozvoj high-tech výroby je zároveň dôležitou súčasťou našej hospodárskej stratégie, pretože takéto projekty prispievajú k diverzifikácii slovenského priemyslu a posilňujú našu konkurencieschopnosť v rámci Európskej únie,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Informácie o závode
Nový závod vznikol s cieľom reagovať na potreby neustále rastúceho počtu zákazníkov a zlúčením všetkých aktivít do jednej prevádzky vytvára priestor pre zvýšenie prevádzkovej efektivity spoločnosti. V súčasnosti zamestnáva približne 700 pracovníkov, pričom spoločnosť v nasledujúcich dvoch rokoch plánuje zvýšiť ich počet na 1 100, s ambíciou dosiahnuť až 1 500 zamestnancov.
Nová prevádzka s rozlohou viac ako 22 000 metrov štvorcových zároveň ponúka možnosť rozšírenia až na 30 000 metrov štvorcových a prináša 3,2-násobné zvýšenie výrobnej kapacity oproti doterajším závodom.
Závod disponuje aj čistými priestormi s rozlohou 2 250 metrov štvorcových, ktoré umožňujú výrobu vysoko špecializovaných komponentov pre medicínsky a automobilový priemysel a výrobnú orientáciu na technologicky náročné výrobky. Produkty spoločnosti sa využívajú v najmodernejších zariadeniach. Od elektroniky pre mikroskopy Thermo Fisher až po káblové systémy pre litografické zariadenia ASML.