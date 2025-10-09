Fico chce revidovať cieľ zákazu spaľovacích motorov, pre Slovensko by mohol byť katastrofou – VIDEO, FOTO

Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok, spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou, rokovali na Úrade vlády v Bratislave so zástupcami automobiliek, Zväzu automobilového priemyslu SR a dodávateľských firiem pôsobiacich v sektore automotive.
Hlavnou témou stretnutia bol zákaz predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi po roku 2035 a opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu v rámci Európskej únie.
Cieľ je potrebné reformovať
Ako uviedol premiér, medzi účastníkmi stretnutia prevažuje zhoda, že cieľ 2035 treba reformovať. „Musí dôjsť k revízii tohto cieľa. Revízia môže mať rôzne podoby. Môže spočívať v tom, že posunieme termín z roku 2035 na rok 2040 alebo 2045, alebo ho necháme, ale nastavia sa nové obsahové podmienky tohto cieľa. Hovorí sa napríklad o flexibilite,“ uviedol predseda vlády.
Podľa premiéra majú automobilky rôzne postoje. Niektoré hovoria, že ide o pekný, no nereálny cieľ. Iné, že sa dá splniť len za predpokladu absolútnej flexibility. „Je tu aj automobilka, ktorá je pripravená, pretože takto nastavila svoju investíciu,“ doplnil Fico.
Premiér zároveň avizoval, že osloví partnerov krajín V4 a požiada predsedu vlády Maďarska Viktora Orbána, aby sa téma stala predmetom rokovania Vyšehradskej štvorky, a aby štáty V4 zaujali spoločné stanovisko na rokovaní Európskej rady. Následne plánuje iniciovať aj komunikáciu s predsedom Európskej rady.
Posun zákazu spaľovacích motorov problém podľa analytika nevyrieši, rozhodujúci bude softvérový kód
Slovenská vláda podľa premiéra do ďalších rokovaní vstúpi s návrhom na revíziu cieľa v roku 2035. „Zatiaľ hovoríme politicky o revízii, ale musíme byť pružní, pretože my nebudeme rozhodujúci. Na stole bude pravdepodobne viacero variantov – buď predĺženie termínu, alebo nové obsahové podmienky, ktoré pomôžu výrobcom prežiť toto ťažké obdobie,“ spresnil Fico.
Chrbtová kosť slovenskej ekonomiky
Automobilový priemysel označil predseda vlády za chrbtovú kosť európskej aj slovenskej ekonomiky. „Predstavuje 10 percent HDP, 44 percent exportu, priamo zamestnáva 125-tisíc ľudí a nepriamo ďalších asi 220-tisíc. Akékoľvek negatívne zmeny v tomto sektore by boli pre Slovensko katastrofou,“ zdôraznil Fico s tým, že je za myšlienku revízie aj iných rozhodnutí, ktoré boli v rámci výroby automobilov v Európe doteraz prijaté.
Podobné stretnutie na vnútroštátnej úrovni sa koná aj v Nemecku. Vzhľadom na silu nemeckej ekonomiky Fico očakáva, že výsledky rokovania v Berlíne budú istou formou prenesené do konkrétnych rozhodnutí Európskej komisie a Európskej únie. Zároveň upozornil, že Európa musí realisticky reagovať na vývoj v oblasti elektromobility.
„Ak zanedbáme to, čo sa dnes deje, ak si nebudeme uvedomovať, kam sa dostala Čína, bude to obrovská chyba, ak si budeme myslieť, že sme opäť najkrajší a najmúdrejší v EÚ,“ dodal predseda vlády.