V nitrianskom závode Jaguar Land Rover znova rozbehli výrobu, automobilku ochromil kybernetický útok

Výroba v nitrianskom závode Jaguar Land Rover (JLR) sa opäť rozbieha. Automobilka spústila od dnes (streda 8.10.) jednosmennú prevádzku. „Postupne od začiatku budúceho týždňa sa očakáva postupný nábeh na plnú kapacitu výroby,“ informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Automobilku ochromil kybernetický útok na začiatku septembra. Tisíce zamestnancov zo závodu v Nitre boli od začiatku septembra doma pre prekážku na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 75 percent priemerného platu alebo čerpali dovolenky. Malá časť pracovníkov bola dočasne pridelená do spoločnosti Foxconn.
Kybernetický útok, ktorý od začiatku septembra paralyzoval globálne IT systémy JLR, bol podľa analytikov jedným z najvážnejších incidentov v automobilovom priemysle v regióne. Odstávka výroby mala dopad nielen na samotnú automobilku, ale aj na jej dodávateľov. Odborníci odhadujú, že koncern prichádzal denne o desiatky miliónov eur.
Nitriansky závod Jaguar Land Rover, otvorený v roku 2018, zamestnáva približne 5 000 ľudí a patrí k najväčším zahraničným investorom na Slovensku.