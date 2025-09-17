Priemyselné objednávky opäť prudko klesli, slovenskú výrobu brzdia neisté clá aj slabý dopyt z Nemecka

Analytik hovorí o varovnom signáli.
Slovenský priemysel sa aj v lete 2025 ocitol v útlme. Podľa údajov Štatistického úradu hodnota nových objednávok v júli dosiahla 4,38 miliardy eur, čo znamená medziročný pokles o 1,9 %. Negatívny trend tak trvá už štyri mesiace a tempo úbytku bolo druhé najvýraznejšie v tomto roku.

V porovnaní s júnom sa po sezónnom očistení objednávky znížili o 1,1 %, čo podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka signalizuje, že slabosť dopytu pretrváva a firmy aj investori zostávajú opatrní.

Výsledok stiahli najmä tri odvetvia

Pokles sa týka väčšiny odvetví. V siedmich z dvanástich sledovaných segmentov ubudli nové zákazky. Najsilnejšie zasiahla výroba a spracovanie kovov s poklesom o 5,6 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov klesla o 11 % a výroba elektrických zariadení o 6,9 %. Práve tieto tri odvetvia, ktoré patria medzi technologicky náročné, stiahli výsledok najviac a ukazujú, že priemyselne sofistikované výroby momentálne čelia citeľnej korekcii.

Napriek tomu sa našli aj pozitívne výnimky. Výroba strojov a zariadení medziročne vzrástla o 3,4 %, výroba papiera o 3,8 % a najvýraznejšie sa darilo výrobe ostatných dopravných prostriedkov, ktorá vyskočila až o 31,2 %. Hoci tieto segmenty tvoria menšiu časť celkového priemyslu, podľa Boháčka naznačujú, že slovenská ekonomika má potenciál diverzifikácie mimo tradičných cyklických odvetví.

Obraz zostáva negatívny

Z makroekonomického hľadiska však zostáva obraz podľa Boháčka negatívny. Po júnovej stabilizácii prišiel ďalší pokles a leto ukázalo, že priemysel zápasí so slabším zahraničným dopytom a klesajúcou investičnou aktivitou. Kľúčové bude, či sa automobilový sektor, ktorý v júli prekvapivo nebol hlavným zdrojom poklesu, dokáže v druhej polovici roka stabilizovať.

Vývoj v nemeckej ekonomike a neistota okolo obchodných taríf podľa analytika brzdia obnovu v európskej aj domácej výrobe. Situáciu môže ďalej skomplikovať aj tretie kolo konsolidačných opatrení, ktoré zasiahne väčšinu výrobcov nepriamo, najmä cez slabší domáci dopyt a celkové spomalenie ekonomiky.

Júl je varovným signálom, že bez výraznejšieho oživenia zahraničných trhov bude slovenský priemysel v druhej polovici roka čeliť ďalším ťažkostiam,“ dodal Boháček.

