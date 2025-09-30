Nidec začal s hromadným prepúšťaním v Embraco Slovakia, závod na Spiši čelí výraznému poklesu dopytu

V spišskonovoveskom závode spoločnosti Nidec príde o prácu približne 100 ľudí. S hromadným prepúšťaním tam začali už koncom augusta. Pre agentúru SITA to potvrdil mediálny konzultant spoločnosti Anton Oberhauser.
Nepopulárne, no nevyhnutné opatrenie v závode Embraco Slovakia je podľa neho reakciou na celkový pokles globálneho dopytu po kompresoroch v segmente komerčného chladenia. Hromadné prepúšťanie sa v priebehu troch mesiacov dotkne ľudí na rôznych pozíciách.
Krajné riešenie
Výraznému poklesu dopytu v segmente komerčných kompresorov čelí závod, ktorý je v regióne najvýznamnejším zamestnávateľom, už od jari. „Ide o krajné riešenie, keďže sme už vyčerpali všetky dostupné možnosti pre zvrátenie negatívnych vplyvov a zachovanie plnej zamestnanosti,” uviedol na margo prepúšťania riaditeľ spišskonovoveského závodu André Bublitz. Po aktuálnych zmenách by tam malo zostať pracovať približne 1 300 zamestnancov.
Spoločnosť už podľa riaditeľa závodu postupne doručuje výpovede. „Zamestnancom bude plynúť výpovedná doba v zmysle zákonníka práce a kolektívnej zmluvy. Manažment bude naďalej hľadať riešenia na elimináciu dopadov a pokračovať v realizácii viacerých opatrení, vrátane rekvalifikácie pracovníkov,” doplnil.
Hybridný závod
Embraco vlani odštartovalo čiastočnú transformáciu výroby a stalo sa tak hybridným závodom. Popri hermetických kompresoroch a kondenzačných jednotkách postupne začína aj s produkciou priemyselných motorov a komponentov pre motory. Samotný štart výroby je naplánovaný na koniec tohto roka.
„Cieľom diverzifikácie je práve rozloženie výrobného portfólia do dvoch hlavných segmentov výroby, kompresorov a priemyselných motorov, čo má okrem iného zabezpečiť lepšiu stabilitu a udržateľnosť závodu v regióne Spiša, vrátane jeho väčšej odolnosti voči globálnym výkyvom na trhoch,“ vysvetlil Oberhauser.
Závod Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi otvorili v roku 1999. Brazílskeho výrobcu kompresorov vlastnil a kontroloval americký koncern Whirlpool. Od roku 2019 patrí do skupiny Nidec Global Appliance. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a predaj komponentov pre domáce a komerčné aplikácie, vrátane chladiacich riešení, motorov do práčok, umývačiek riadu a sušičiek, ako aj komponenty pre kúrenie, ventiláciu, klimatizáciu a mraziace systémy.