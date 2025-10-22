Odborový zväz Mobis Slovakia bude rokovať o novej zmluve, požadujú navýšenie mzdy o 250 eur

Odborový zväz (OZ) KOVO Mobis Slovakia vstupuje do rokovaní o novej kolektívnej zmluve. Hlavnou požiadavkou odborov je navýšenie základnej mzdy o 250 eur mesačne pre všetkých zamestnancov. Informoval o tom v stredu predseda tamojšej základnej organizácie OZ KOVO Tomáš Schroll.
Spoločnosť Mobis Slovakia je podľa odborárov dlhodobo líder v efektivite, inováciách a moderných výrobných procesoch, vďaka čomu dokáže dosahovať svetovú úroveň produktivity. „Zamestnanci dlhodobo odvádzajú vysoký výkon a podieľajú sa na stabilných hospodárskych výsledkoch firmy. Očakávame preto, že sa to primerane odrazí aj na ich príjmoch,“ uviedol Schroll.
Podľa odborov je požiadavka na zvýšenie mzdy o 250 eur reakciou na rast životných nákladov, infláciu a zvyšujúce sa ceny energií, ale aj na potrebu spravodlivého ocenenia práce v prostredí vysokej produktivity. Odbory zároveň požadujú zvýšenie miezd, mzdové zvýhodnenia a zachovanie všetkých doterajších benefitov.
„Naším cieľom nie je konfrontácia, ale dohoda, ktorá bude férová pre zamestnancov aj pre spoločnosť,“ dodal Schroll. Rokovania o novej kolektívnej zmluve sa začnú v najbližších týždňoch. O výsledkoch bude odborová organizácia zamestnancov priebežne informovať.