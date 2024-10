Hyundai Mobis chce investovať v Novákoch vyše 170 miliónov eur, Fico prisľúbil dostatok kvalifikovaných ľudí (video+foto)

aktualizované 15. októbra, 11:46

Spoločnosť Hyundai Mobis plánuje výrazne rozšíriť svoje pôsobenie na Slovensku. Ako v utorok po podpise memoranda o porozumení informoval predseda vlády Robert Fico a zástupcovia firmy, nový závod na výrobu komponentov predovšetkým do elektromobilov plánuje spoločnosť vybudovať v Novákoch. Celková investícia by mala dosiahnuť viac ako 170 mil. eur. Štát by ju mal podporiť aj investičným stimulom.

„Transformácia tohto regiónu vyžaduje, aby sme našli pre ľudí, ktorí prišli o prácu, zmysluplnú alternatívu,“ uviedol premiér.

Stovky nových pracovných miest

Projekt by mal do regiónu priniesť približne 270 nových pracovných miest. Fico pritom verejne prisľúbil, že vláda prijme všetky opatrenia, aby zabezpečili dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Investori už podľa jeho slov predstavili plávané zmeny v školstve, ale aj podporu príchodu zamestnancov zo zahraničia.

Predstavený projekt už získal aj podporu štátu. Vláda v utorok schválila poskytnutie stimulu viac ako 26 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. V zverejnenom materiáli sa pritom hovorí o celkovej investícii vyše 174 mil. eur a vytvorení 281 pracovných miest.

V novom závode by sa mala vyrábať hnacia sústava elektrických vozidiel, teda PE systém, ktorá sa skladá z komponentov ako sú menič, stator, rotor a decelerátor. Závod by mal vyrábať aj komponenty a skladať motor.

S výrobou sa začne v decembri 2025

„PE systémy sa budú dodávať spoločnostiam Kia Motors Slovakia a Hyundai Assan Otomotiv San ve Tic. A.Ş, Turecko (Hyundai Assan). V neskoršej fáze začne závod dodávať aj pre Hyundai Motors Czech Republic. Počiatočná fáza výroby predpokladá, že 50 % produkcie bude určené pre Kia Slovakia a 50 % pre Hyundai Assan,“ konštatuje materiál.

S výrobou by sa malo začať v decembri 2025, dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa odhaduje na január 2027.

Slovensko musí byť pripravené na zmeny

Ako pripomenul predseda vlády, Slovensko má najväčšiu koncentráciu výroby automobilov na celom svete.

„Táto koncentrácia so sebou prináša výhody ale aj riziká, a preto musí byť Slovensko pripravené na dramatické zmeny, ku ktorým dochádza,“ zdôraznil. Poukázal na špeciálne rokovanie vlády k téme prechodu na elektromobilitu v Košiciach, na ktorom bol prijatý celý rad opatrení.

Možnosti ďalších investícií na Slovensku

V utorok podpísané memorandum nadväzuje na nedávnu oficiálnu návštevu predsedu vlády v Južnej Kórey. Práve tam im mali byť predstavené viaceré novinky, ktoré Hyundai Mobis plánuje. Fico verí, že z nich bude profitovať aj Slovensko.

Spomenul aj možnosti ďalších investícií kórejskej firmy na Slovensku. Ako doplnil CEO Hyundai Mobis Lee Gyu Suka, spoločnosť plánuje aj rozšírenie svojho existujúceho závodu pri Žiline.

