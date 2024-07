Mobis Slovakia chce pri Žiline investovať ďalších 70 miliónov, vytvorí tak takmer 400 nových pracovných miest

Jeden z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, spoločnosť Mobis Slovakia, avizuje veľkú investíciu. V pláne má vybudovanie novej haly pre výrobu airbagov, zadných elektronických bubnových bŕzd a elektronických posilňovačov bŕzd pre automobily.

Ako uvádza v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, do projektu chce investovať približne 70 mil. eur. V novej prevádzke by malo pracovať 345 výrobných a 36 administratívnych zamestnancov.

Výroba bezpečnostných komponentov

Mobis dodáva svoje produkty automobilkám Hyundai Motors Czech, Kia Slovakia a Stellantis. Jeho výskumné centrum sa zameriava na moduly (predná a zadná náprava, kokpit), ale aj ďalšie kľúčové systémy, ako sú posilňovače riadenia a bŕzd, brzdové strmene, nárazníky či prístrojové dosky.

„V ďalšom kroku chce svoje záujmy rozšíriť zameraním sa na výrobu bezpečnostných komponentov ako aj novo vyvinutých brzdných komponentov pre elektrifikované verzie automobilov,“ uvádza zámer.

Začiatok výstavby nových priestorov

Začiatok výstavby odhaduje na október budúceho roka, začiatok samotnej prevádzka na júl 2026. Nová výrobná hala by mala vyrásť v blízkosti obce Gbeľany v okrese Žilina v existujúcom priemyselnom areáli spoločnosti Mobis.

Pôjde o monoblok výrobných, technických a administratívnych priestorov. Súčasťou areálu budú aj podružné objekty jednotlivých vrátnic či už pre nákladnú dopravu alebo príchod zamestnancov a priestory pre skladovanie odpadov.

Výroba a predaj častí automobilov

Mobis Slovakia vznikol v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nadnárodnej kórejskej firmy Hyundai Mobis Co., Ltd. Je to jeden z najväčších závodov korporácie na svete. Zameriava sa na výrobu a predaj častí automobilov, automobilových komponentov a náhradných dielov.

V oblasti výroby častí automobilov a automobilových komponentov je najväčším dodávateľom pre Kia Slovakia a v oblasti predaja náhradných dielov pokrýva trh Európy, USA, či Blízkeho Východu.