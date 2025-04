Viac než tretina Slovákov vyhadzuje jedlo aspoň raz týždenne, pretože ho nestíha skonzumovať

Výsledky reprezentatívneho prieskumu ukázali, že až 37 % Slovákov vyhadzuje potraviny, ktoré nestihnú skonzumovať, aspoň raz týždenne. Pritom viac ako 6 z 10 respondentov uviedlo, že potraviny vyhadzuje aspoň raz do mesiaca.

Tento prieskum vykonaný agentúrou Ipsos pre spoločnosť Munch na vzorke 1054 respondentov v čase od 4. marca do 11. marca 2025 zároveň odhalil, že táto alarmujúca štatistika má dosah nielen na ekonomickú stratu ľudí, ale aj na životné prostredie.

Polovici ľudí sa potraviny pokazia

Podľa zistení prieskumu je hlavným dôvodom vyhadzovania potravín pre takmer 40 % respondentov uplynutie dátumu spotreby. Okrem toho, viac ako 51 % Slovákov potraviny vyhadzuje preto, že sa im pokazia.

„Tieto výsledky poukazujú nielen na obrovský objem plytvania potravinami, ale aj na neekonomické nakupovanie s negatívnym vplyvom na životné prostredie. Je nevyhnutné, aby si spotrebitelia uvedomili hodnotu potravín a prispôsobili tomu svoje nákupné návyky,“ konštatovala manažérka riadenia predaja spoločnosti Munch, Adriana Samek.

Prieskum tiež ukázal, že až 26,3 % respondentov vyhadzuje potraviny kvôli nadmernému nákupu a 15 % preto, že im nechutí.

Zbytočné míňanie peňazí

„Tieto čísla podčiarkujú, že problém plytvania potravinami zasahuje aj do finančného rozpočtu domácností, keďže takmer 22 % domácností minie mesačne sumu do 200 eur na potravinové nákupy a celkovú sumu do 400 eur dosiahne 69,3 % respondentov. Okrem toho, 67,8 % Slovákov „zbytočne“ míňa na jedlo sumu až do 20 eur mesačne, čo len umocňuje ekonomické aj environmentálne straty,“ doplnila Samek s tým, že aj preto spoločnosť ponúka inovatívnu aplikáciu Munch, ktorá pomáha redistribuovať nadbytočné jedlo a prispieva k znižovaniu ekonomických a environmentálnych strát.

V roku 2024 sa im vďaka aplikácii podarilo redistribuovať viac ako 26 ton jedla a potravín. Samek apelovala na spotrebiteľov, aby využívali technologické riešenia na zlepšenie situácie a udržateľnejší životný štýl.

„Verím, že zmena spotrebiteľského správania, podporená napríklad aj dostupnými technologickými riešeniami, môže viesť k zlepšeniu situácie, pokiaľ ide o plytvanie potravinami. Naša platforma premieňa prebytočné zásoby na prístupnú a hodnotnú príležitosť, vďaka čomu prispievame k udržateľnejšiemu životnému štýlu,“ uzavrela Samek.