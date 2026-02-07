Slovenskí mliekari zhodnotili minulý rok ako dynamický, no zároveň silný a stabilizačný

A to aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky.
Rok 2025 bol pre mliekarenský priemysel veľmi dynamický, ale aj silný a stabilizačný, a to aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky (SLAK). Zhodnotil to Slovenský mliekarenský zväz.

Zároveň ocenil spoluprácu a dodržiavanie hygienických opatrení v čase šírenia SLAK, ktoré podľa zväzu ochránili Slovensko pred rozšírením ochorenia, a teda aj pred väčšou likvidáciou chovov. Informovala o tom generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu Zuzana Nouzovská.

K stabilizácii sektora prispela tiež cena za surové kravské mlieko, ktorá bola v roku 2025 historicky najvyššia vôbec, na úrovni 0,4835 EUR/kg. Po náročných rokoch energetickej krízy a rastúcej inflácie v roku 2025 ekonomika nečelila takým výrazným cenovým výkyvom a do určitej miery umožnila stabilizáciu odbytu a cien potravín. Napriek niekoľkotisícovej strate dojníc sa výroba mlieka vďaka nárastu úžitkovosti zachovala a slovenskí mliekari boli schopní plniť svoje záväzky voči slovenskému spotrebiteľovi,“ uviedli mliekari.

Mlieko sa dostalo pod tlak dovozu

Poukázali na to, že obchodné reťazce, aj napriek apelom slovenských prvovýrobcov a spracovateľov mlieka, neverili v stabilizáciu produkcie mlieka po nákaze slintačky a krívačky.

Zvýšením dovozu mlieka a mliečnych výrobkov až o 12 % v prvom polroku 2025 ohrozili odbyt domácich mliečnych výrobkov na slovenskom trhu. Prispeli tak k výraznému nárastu ich zásob, ktoré sa za 1. polrok 2025 oproti 1. polroku 2024 skoro zdvojnásobili,“ uviedol mliekarenský zväz.

Negatívne dôsledky týchto krokov sa podľa mliekarov začali na slovenskom trhu prejavovať na jeseň spolu s dôsledkami nadprodukcie mlieka na svetovom a európskom trhu, ktorá začala tlačiť ceny suroviny smerom nadol. „Celkovo sa mlieko a mliečne výrobky dostali pod silný cenový a konkurenčný tlak dovozu, čo prinieslo výrazné znižovanie cien najmä masla a trvanlivého mlieka,“ dodal zväz.

Naďalej čelia vysokému investičnému dlhu

Podniky mliekarenského priemyslu podľa zväzu naďalej čelia vysokému investičnému dlhu, ktorý sa ani v minulom roku nepodarilo významnejšie zmierniť. Dlh mliekari odhadli v spracovateľskom priemysle na 500 miliónov eur. Zhodnotili, že neriešenie dlhu môže mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť prvovýroby a spracovania mlieka.

Zväz podotkol, že mliekarenský priemysel vlani nedostal žiadne významnejšie podpory okrem finančných prostriedkov poskytnutých mliekarňam v rámci marketingovej výzvy. Mliekari sa tiež museli vysporiadať s dôsledkami konsolidačných balíčkov, v minulom roku najmä s transakčnou daňou, a pripraviť sa na tohtoročné šetriace opatrenia.

Rok 2026 bude nepochybne veľmi dynamickým z hľadiska vývoja na trhu a tiež rozhodujúcim rokom v oblasti tvorby politík na úrovni EÚ a ich implementácie na podmienky Slovenska. Aj preto budú slovenskí mliekari hľadať cesty na posilnenie spolupráce tak so slovenskými farmármi, ako aj obchodnými partnermi. Zvyšovanie odbytu a spotreby kvalitných slovenských mliečnych výrobkov a komunikácia so spotrebiteľom sú naďalej našou absolútnou prioritou,“ uzavrel mliekarenský zväz.

