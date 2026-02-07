Slovenskí mliekari zhodnotili minulý rok ako dynamický, no zároveň silný a stabilizačný

Rok 2025 bol pre mliekarenský priemysel veľmi dynamický, ale aj silný a stabilizačný, a to aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky (SLAK). Zhodnotil to Slovenský mliekarenský zväz.
Zároveň ocenil spoluprácu a dodržiavanie hygienických opatrení v čase šírenia SLAK, ktoré podľa zväzu ochránili Slovensko pred rozšírením ochorenia, a teda aj pred väčšou likvidáciou chovov. Informovala o tom generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu Zuzana Nouzovská.
„K stabilizácii sektora prispela tiež cena za surové kravské mlieko, ktorá bola v roku 2025 historicky najvyššia vôbec, na úrovni 0,4835 EUR/kg. Po náročných rokoch energetickej krízy a rastúcej inflácie v roku 2025 ekonomika nečelila takým výrazným cenovým výkyvom a do určitej miery umožnila stabilizáciu odbytu a cien potravín. Napriek niekoľkotisícovej strate dojníc sa výroba mlieka vďaka nárastu úžitkovosti zachovala a slovenskí mliekari boli schopní plniť svoje záväzky voči slovenskému spotrebiteľovi,“ uviedli mliekari.
Mlieko sa dostalo pod tlak dovozu
Poukázali na to, že obchodné reťazce, aj napriek apelom slovenských prvovýrobcov a spracovateľov mlieka, neverili v stabilizáciu produkcie mlieka po nákaze slintačky a krívačky.
„Zvýšením dovozu mlieka a mliečnych výrobkov až o 12 % v prvom polroku 2025 ohrozili odbyt domácich mliečnych výrobkov na slovenskom trhu. Prispeli tak k výraznému nárastu ich zásob, ktoré sa za 1. polrok 2025 oproti 1. polroku 2024 skoro zdvojnásobili,“ uviedol mliekarenský zväz.
Považský cukor končí s výrobou cukru v Trenčianskej Teplej, spracovanie repy je podľa vlastníka neudržateľné
Negatívne dôsledky týchto krokov sa podľa mliekarov začali na slovenskom trhu prejavovať na jeseň spolu s dôsledkami nadprodukcie mlieka na svetovom a európskom trhu, ktorá začala tlačiť ceny suroviny smerom nadol. „Celkovo sa mlieko a mliečne výrobky dostali pod silný cenový a konkurenčný tlak dovozu, čo prinieslo výrazné znižovanie cien najmä masla a trvanlivého mlieka,“ dodal zväz.
Naďalej čelia vysokému investičnému dlhu
Podniky mliekarenského priemyslu podľa zväzu naďalej čelia vysokému investičnému dlhu, ktorý sa ani v minulom roku nepodarilo významnejšie zmierniť. Dlh mliekari odhadli v spracovateľskom priemysle na 500 miliónov eur. Zhodnotili, že neriešenie dlhu môže mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť prvovýroby a spracovania mlieka.
Štátny porovnávač cien potravín by sa mal rozšíriť o ďalšie produkty, opozícia projekt naďalej kritizuje
Zväz podotkol, že mliekarenský priemysel vlani nedostal žiadne významnejšie podpory okrem finančných prostriedkov poskytnutých mliekarňam v rámci marketingovej výzvy. Mliekari sa tiež museli vysporiadať s dôsledkami konsolidačných balíčkov, v minulom roku najmä s transakčnou daňou, a pripraviť sa na tohtoročné šetriace opatrenia.
„Rok 2026 bude nepochybne veľmi dynamickým z hľadiska vývoja na trhu a tiež rozhodujúcim rokom v oblasti tvorby politík na úrovni EÚ a ich implementácie na podmienky Slovenska. Aj preto budú slovenskí mliekari hľadať cesty na posilnenie spolupráce tak so slovenskými farmármi, ako aj obchodnými partnermi. Zvyšovanie odbytu a spotreby kvalitných slovenských mliečnych výrobkov a komunikácia so spotrebiteľom sú naďalej našou absolútnou prioritou,“ uzavrel mliekarenský zväz.