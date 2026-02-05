Považský cukor končí s výrobou cukru v Trenčianskej Teplej, spracovanie repy je podľa vlastníka neudržateľné

Spoločnosť Považský cukor končí so spracovaním repy a výrobou cukru v Trenčianskej Teplej. Rozhodlo o tom predstavenstvo spoločnosti Nordzucker, ktoré výrobu na Slovensku považuje za ekonomicky neudržateľnú. Závod v Trenčianskej Teplej v tomto roku premení na obchodné a logistické centrum, ktoré bude zásobovať domáce trhy a zákazníkov v juhovýchodnej Európe.
Transformácia spoločnosti
„Dnes sa náš priemysel nachádza vo fáze transformácie. Cukrovarnícke spoločnosti už nie sú len výrobcami, ale vyvíjajú sa smerom k strategickým distribučným a logistickým hráčom, ktorí spájajú trhy namiesto výroby. Nie je to koniec príbehu, je to nová kapitola v životnom cykle podnikania, ktorá si cení odborné znalosti, vzťahy so zákazníkmi a zodpovednosť voči komunite,“ povedal Michal Abelovič, predseda predstavenstva a vedúci predaja a marketingu pre juhovýchodnú Európu. Transformácia spoločnosti Považský cukor bude mať dopad na približne polovicu doterajšieho počtu zamestnancov.
Výroba cukru na Slovensku je podľa spoločnosti ekonomicky nevýhodná z viacerých dôvodov. V tlačovej správe spomína mimoriadne horúce letá, nepravidelné zrážky, rastúci tlak chorôb a škodcov cukrovej repy, ako aj rastúce náklady na pestovanie cukrovej repy na Slovensku.
Ukončenie výroby
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu (SPPK) spolu so Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska (člen SPPK) informáciu o ukončení výroby cukru a spracovaní cukrovej repy v cukrovare v Trenčianskej Teplej prijali s veľkým znepokojením.
„Toto rozhodnutie zásadným spôsobom ovplyvní pestovanie cukrovej repy a výrobu cukru na Slovensku. Verdikt o cukrovare na Považí je o to zásadnejší, že Slovenská republika bola v produkcii cukru sebestačnou krajinou a cukor bol poslednou potravinou, v ktorej krajina roky dosahuje plnú sebestačnosť,“ zdôraznila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.
Rozhodnutie spoločnosti Nordzucker AG podľa nej prišlo aj napriek tomu, že bol rekordný rok z hľadiska úrod. „Práve preto pestovatelia nerozumejú postoju spoločnosti, ktorá sa odvoláva na údajné zníženie kvality repy a pochybuje o dosiahnutí rentabilnej prevádzky a ziskovosti v cukrovare Trenčianska Teplá. Pestovatelia dodávajúci repu do cukrovaru v Trenčianskej Teplej dosiahli v ostatnej cukrovarníckej kampani práveže rekordnú úrodu 74 ton na hektár a cukornatosť blízku 16 percentám, čo je štandardným ukazovateľom pri produkcii repy,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že ako bude vyzerať pestovanie cukrovej repy na Slovensku v budúcnosti, rozhodnú najbližšie týždne.
Považský cukor a.s. je popredným slovenským výrobcom a distribútorom cukru so sídlom v Trenčianskej Teplej, ktorý pokračoval v tradícii produkcie a distribúcie cukru siahajúcej od roku 1901 až po súčasnú vlastnícku podobu z roku 1998. Spoločnosť je väčšinovo vlastnená nemeckou skupinou Nordzucker Group a zameriava sa na výrobky z cukru pre domácnosti a priemyselných zákazníkov.