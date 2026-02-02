Štátny porovnávač cien potravín by sa mal rozšíriť o ďalšie produkty, opozícia projekt naďalej kritizuje

Zoznam nových potravín bude ešte predmetom verejnej aj odbornej diskusie, informovalo Ministerstvo financií SR.
Ministerstvo financií (MF) SR plánuje rozšíriť štátny porovnávač cien potravín. Pribudnúť by mohli niektoré strukoviny, cestoviny či viaceré druhy ovocia a zeleniny. Informovalo o tom v pondelok ministerstvo financií s tým, že zoznam nových potravín bude ešte predmetom verejnej aj odbornej diskusie. Opozícia projekt naďalej kritizuje, považuje ho za nefunkčný a predražený.

Štátny porovnávač cien potravín cenyslovensko.sk v súčasnosti obsahuje šesť základných kategórií, v ktorých je 15 druhov potravín a takmer 300 konkrétnych produktov. Po novom by k nim mohlo pribudnúť ďalších približne 23 druhov potravín.

Ktoré potraviny majú pribudnúť?

Ide o šošovicu, fazuľu, rôzne druhy cestovín, ryžu, olej a rozšíriť by sa mal i sortiment ovocia či zeleniny. Podľa rezortu financií tieto potraviny ľudia nakupujú v obchodoch najčastejšie, pri rozširovaní zoznamu podľa svojich slov vychádzali zo spätnej väzby od návštevníkov webovej stránky.

Návrh na rozšírenie zoznamu potravín v porovnávači je súčasťou predbežnej informácie, ktorú Ministerstvo financií SR zverejnilo práve dnes. Ide o úvodnú fázu legislatívneho procesu, ktorým sa spúšťa verejná a odborná diskusia. O definitívnej podobe zoznamu nových potravín sa tak ešte bude diskutovať aj so zástupcami samotných obchodných reťazcov,“ uviedol rezort.

Opozícia web ostro kritizovala

Štátny porovnávač cien potravín ministerstvo pilotne spustilo vlani v lete, do ostrej prevádzky ho zaviedli koncom minulého roka. Decembrové spustenie ostrej prevádzky portálu však sprevádzali technické problémy. Ministerstvo financií vtedy hovorilo o cielenom a kybernetickom útoku zo zahraničia i zo Slovenska, ktorý spôsobil výpadok funkčnosti stránky krátko po jej oficiálnom predstavení.

Hoci rezort financií hovorí o tom, že potravinový porovnávač postupne vylepšuje a pridáva nové funkcionality, opozícia web ostro kritizovala. Opozičné hnutie Slovensko považuje projekt za nefunkčný a predražený.

Na portáli je približne 300 produktov v 15 kategóriách, pričom v bežnom supermarkete sú desaťtisíce položiek. Ak štát tlačí cenu pár sledovaných výrobkov dole, obchodníci si to vykompenzujú na ostatných produktoch. Výsledkom je ešte vyššia inflácia,“ uviedol v piatok (30.1.) Július Jakab z hnutia Slovensko.

Administratívne zaťažovanie obchodných reťazcov

Plánované rozšírenie zoznamu potravín v cenovom porovnávači považuje opozičné hnutie za administratívne zaťažovanie obchodných reťazcov. „Namiesto priznania fiaska idú zamestnanci ministerstva šikanovať reťazce, aby povinne pridávali ďalšie produkty. Bude to stáť viac peňazí a výsledok bude ešte horší,“ doplnil Jakab.

Ministerstvo financií naopak hovorí o postupnom vylepšovaní portálu, ktoré má zákazníkom uľahčiť výber obľúbených predajní či samotných produktov. Hlavným cieľom štátneho porovnávača cien je podľa rezortu financií to, aby mali ľudia prehľad o cenách, mohli si porovnať cenu nákupu a pri návšteve obchodu aj reálne ušetriť.

Vďaka porovnaniu nákupného zoznamu, ktorý si občania môžu „vyklikať“ na stránke z dostupných potravín, vedia na jednom nákupe ušetriť aj viac ako 20 % z výslednej ceny. Práve taký môže byť rozdiel v cene rovnakého alebo porovnateľného nákupu medzi najdrahším a najlacnejším obchodom,“ zhodnotilo MF.

