Jedovatý koktail na tanieri. Európske jablká sú plné pesticídov, varujú ekológovia

Environmentálne organizácie v Európe spustili poplach po tom, čo v bežných jablkách z obchodov objavili toxické „pesticídové koktaily“. Koalícia mimovládok PAN Europe dala analyzovať približne 60 jabĺk náhodne zakúpených v 13 krajinách Európskej únie vrátane Česka, Maďarska, Poľska či Chorvátska.
Výsledky sú znepokojujúce – až 85 percent vzoriek obsahovalo viacero pesticídov naraz, pričom niektoré jablká niesli stopy až siedmich rôznych chemických látok. V 71 percentách prípadov išlo o pesticídy zaradené medzi najnebezpečnejšie v EÚ, ktoré Brusel plánuje postupne vyradiť.
Štúdia navyše ukázala, že 64 percent jabĺk obsahovalo takzvané „večné chemikálie“ (PFAS), ktoré sa hromadia v životnom prostredí aj v ľudskom tele a sú spájané s vážnymi zdravotnými rizikami. Hoci jednotlivé rezíduá často neprekračujú povolené limity, odborníci upozorňujú na tzv. koktailový efekt – súčasné pôsobenie viacerých látok naraz.
„Vieme, že 85 percent jabĺk obsahuje viacnásobné rezíduá, ale netušíme, či je táto kombinácia pre spotrebiteľov bezpečná,“ uviedol Martin Dermine z PAN Europe. Kritizoval pritom Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), že hodnotí pesticídy izolovane, nie ako zmes, ktorej účinky môžu súvisieť s rakovinou či neplodnosťou.
Organizácia upozornila aj na paradox. Keby sa tie isté jablká použili na výrobu detskej výživy, až 93 percent vzoriek by bolo zakázaných pre prísnejšie limity platné pre deti do troch rokov. Spotrebiteľom preto odporúča kupovať bio jablká alebo aspoň šúpať tie z konvenčnej produkcie.
Jablká patria spolu s banánmi medzi najobľúbenejšie ovocie Európanov a zároveň sú najviac chemicky ošetrované. Absolvujú v priemere až 35 postrekov ročne proti chrastavitosti, hlavnej hubovej chorobe v sadoch, a práve to z nich robí nenápadný symbol chemizovaného poľnohospodárstva.