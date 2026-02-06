KDH kritizuje zatvorenie cukrovaru v Trenčianskej Teplej, varuje pred ohrozením potravinovej bezpečnosti

Upozornili, že takýto krok môže ovplyvniť potravinovú sebestačnosť, regionálnu zamestnanosť aj bezpečné dodávky potravín.
Zuzana Čavajdová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Viliam Karas
Podpredseda KDH Viliam Karas. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény
Ukončenie činnosti cukrovaru v Trenčianskej Teplej, spojené aj s prepúšťaním zamestnancov, považuje opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) za vážny signál zlyhávania štátu v ochrane strategických odvetví potravinárstva. Upozornili, že takýto krok môže ovplyvniť potravinovú sebestačnosť, regionálnu zamestnanosť aj bezpečné dodávky potravín.

Ukončenie výroby

V piatok o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH. Oznámenie o tom, že spoločnosť Považský cukor končí s výrobou cukru v Trenčianskej Teplej prišlo vo štvrtok (5.2.), zo závodu sa má stať obchodné a logistické centrum.

KDH upozornilo, že po ukončení výroby v Trenčianskej Teplej ostane na Slovensku už len jeden funkčný cukrovar. Podľa hnutia koncentrácia výroby do jediného závodu zvýši riziko výpadkov, oslabí celé pestovateľské zázemie cukrovej repy a Slovensko sa stane viac závislé od dovozu, a tým aj od vonkajších politických a trhových vplyvov.

„Potravinová bezpečnosť nie je ideologická téma, ale otázka zodpovednosti štátu. Krajina, ktorá si nedokáže zabezpečiť základné potraviny z vlastných zdrojov, je v krízových situáciách slabšia,“ upozornil podpredseda KDH Viliam Karas.

Riziká dovozu

Ukončenie činnosti cukrovaru podľa KDH ovplyvní aj zamestnanosť v regióne, ohrozí dodávateľské reťazce a bude mať negatívny vplyv na miestne služby i obce.

Hnutie tiež upozornilo na riziká dovozu cukru z tretích krajín. Podľa nich tieto dovozy nepodliehajú rovnakým environmentálnym a sociálnym štandardom, vytvárajú cenový tlak na domácich producentov a oslabujú konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva.

„Otvorenie trhu bez primeranej ochrany domácich výrobcov vedie k likvidácii výrobných kapacít, nie ku zdravému konkurenčnému prostrediu,“ doplnil Karas.

KDH preto vyzvalo vládu, aby jasne pomenovala cukrovarníctvo ako strategické odvetvie, aktívne chránila domácu produkciu potravín a prestala sa spoliehať na to, že dovoz automaticky vyrieši otázku dostupnosti potravín.

O ukončení spracovania repy a výroby cukru v závode v Trenčianskej Teplej rozhodlo predstavenstvo spoločnosti Nordzucker, ktoré výrobu na Slovensku považuje za ekonomicky neudržateľnú. Závod v Trenčianskej Teplej v tomto roku premení na obchodné a logistické centrum, ktoré bude zásobovať domáce trhy a zákazníkov v juhovýchodnej Európe.

Výroba cukru je podľa spoločnosti ekonomicky nevýhodná z viacerých dôvodov. Spomína mimoriadne horúce letá, nepravidelné zrážky, rastúci tlak chorôb a škodcov cukrovej repy, ako aj rastúce náklady na pestovanie cukrovej repy na Slovensku.

