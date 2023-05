Nárast cien potravín bude riešiť aj nová vláda, Ódor zadal ministrovi konkrétne úlohy

Nová vláda sa bude venovať téme nárastu cien potravín, preto ako prvé ministerstvo navštívil premiér Ľudovít Ódor práve rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a zadal mu konkrétne úlohy.

Ako zdôraznil Ódor vo svojom vystúpení v Národnej rade SR, v tejto oblasti je zástancom adresnej pomoci pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

„Pán minister to navrhol riešiť od toho, ako vypestujeme nejakú komoditu až po predajnú cenu. Plánuje rokovať aj s dodávateľsko-odberateľskými reťazcami,“ dodal. Poukázal na to, že skúsenosti z iných krajín ukazujú, že niektoré opatrenia na boj s vysokými cenami potravín nemajú želaný efekt. Ako príklad uviedol Maďarsko, kde zastropovali ceny potravín, no inflácia tam dosahuje ešte vyššie hodnoty ako na Slovensku.

„Ak niekto počíta so znižovaním nepriamych daní, tak tie sme znižovali od januára s veľmi diskutabilným efektom pre konečné ceny pre spotrebiteľov. Celá tá pomoc v podobe zníženej dane z pridanej hodnoty išla skôr do podnikateľského sektora, nie pre ľudí,“ povedal Ódor.

V súčasnej ťažkej situácii je podľa neho dôležité, aby sa neprijímali nepremyslené návrhy, ktoré by ešte viac zvýšili deficit štátneho rozpočtu. Dobrou správou podľa neho je, že inflácia sa spomaľuje a ceny na komoditných trhoch sú oveľa nižšie ako v minulosti.