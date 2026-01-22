Najstaršia privátna značka v sieti BILLA, Clever, je na trhu už viac ako 20 rokov

Značka Clever, najstaršia privátna značka v sieti BILLA na Slovensku, už vyše dvadsať rokov úspešne ponúka zákazníkom viac ako 300 produktov, ktoré kombinujú dostupnú cenu s kontrolovanou kvalitou. Tento koncept zároveň podporuje rast slovenských výrobcov a dodávateľov, čím prispieva k rozvoju lokálnej ekonomiky.
Široký výber tovaru
Sortiment Clever zahŕňa široký výber tovaru, od základných trvanlivých potravín ako cestoviny, ryža či oleje, cez čerstvé ovocie a zeleninu, po potraviny pre domáce zvieratá a kuchynské či papierenské produkty vrátane toaletného papiera alebo alobalu. Značka si získala uznanie, keď získala prestížne ocenenie Superbrands tri roky po sebe.
Sortiment BILLA obsahuje rozsiahly výber výrobkov, takmer polovicu položiek tvoria privátne značky
Manažérka privátnych značiek BILLA Slovensko Michaela Dekker uviedla, že všetky produkty Clever prechádzajú viacúrovňovou kontrolou kvality a sortiment sa kontinuálne rozširuje o nové produkty, aby vyhovel rôznym preferenciám zákazníkov. Len v druhej polovici minulého roka pribudli cukríky s kyslou či tropickou príchuťou, jogurtové dezerty, mrazené ovocie, potrava pre mačky alebo nové vône tekutého mydla.
Najobľúbenejšie produkty
Medzi najobľúbenejšie produkty Clever na Slovensku patria základné suroviny, pričom absolútnym hitom sú citróny. Vysoký záujem je tiež o slovenské produkty ako zemiaky, plnotučné mlieko, mrkvu, cibuľu, papriku či tradičnú bryndzu. Táto podpora lokálnych výrobcov predstavuje dôležitý pilier značky. Slovenskí dodávatelia zabezpečujú stabilný odbyt a tvoria viac než pätinu celého portfólia produktov Clever.
Clever úspešne spolupracuje s dvadsiatimi slovenskými dodávateľmi z rôznych regiónov. Táto spolupráca presahuje hranice Slovenska vďaka sieti BILLA a skupine REWE Group, ktorá pomáha propagovať slovenské výrobky v zahraničí. Príkladom je ovčia bryndza, ktorá je najžiadanejším slovenským produktom značky Clever v Českej republike.
Značka Clever je súčasťou rozmanitej ponuky privátnych značiek BILLA na Slovensku, kde zákazníci môžu vyberať z viacerých radov podľa svojich potrieb. Medzi ne patria BILLA Premium s prémiovými výrobkami, Chute Slovenska ponúkajúce lokálne špeciality, BILLA Bio pre ekologické potraviny alebo Mäsiarov výber s mäsovými výrobkami z overených chovov. Sortiment dopĺňajú hotové jedlá BILLA Ready, kozmetika a drogéria značky Today a značka BI-HoME, ktorá je známa z predajní BIPA v Rakúsku a Nemecku.
BILLA, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1993 a je súčasťou medzinárodného koncernu REWE International AG. Prevádzkuje 182 supermarketov s viac ako 4 400 zamestnancami, kde ponúka široký sortiment vrátane vlastných značiek. Medzi najvýznamnejšie patria Clever, BILLA, BILLA Premium, Bon Via, Mäsiarov výber, BILLA Bio a Chute Slovenska, pričom značnú časť sortimentu tvoria čerstvé produkty ako lahôdky, pečivo, ovocie, zelenina a mliečne výrobky.