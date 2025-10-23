Sortiment BILLA obsahuje rozsiahly výber výrobkov, takmer polovicu položiek tvoria privátne značky

V obchodoch BILLA tvoria privátne značky už takmer polovicu všetkých predajných položiek. Štyri z desiatich výrobkov v nákupných košíkoch zákazníkov sú produkty vlastnej značky, ktoré ponúkajú vyvážený pomer kvality a ceny. Uviedol to hovorca spoločnosti Marek Kravjar.
Privátne značky sú obľúbeným riešením pre mnoho slovenských domácností, ktoré chcú nakupovať výhodne a zároveň bez kompromisov na chuti či kvalite.
Najznámejšie privátne značky
Sortiment BILLA obsahuje rozsiahly výber výrobkov od trvanlivých potravín, cez rýchle jedlá až po špeciality či prémiové výrobky oceňované na medzinárodných súťažiach.
Medzi najznámejšie privátne značky BILLA patria Clever, ponúkajúca cenovo dostupné cestoviny, oleje alebo mliečne výrobky, a produkty označené priamo značkou BILLA, ktoré sú pre zákazníkov najobľúbenejšie. Sortiment ďalej zahrňuje Arašidové chrumky Chute Slovenska, oriešky Nice Bites, prosecco Contello, bonboniéry Milora či kávu TIRA.
Garancia stabilného odberu
V súčasnosti má BILLA v ponuke približne 2 600 výrobkov pod vlastnými značkami, ktoré predstavujú až 40 % všetkých nákupov. Výhodou je, že reťazec garantuje dodávateľom stabilný odber, čím znižuje ich náklady.
„Dodávatelia nemusia investovať do dizajnu, pretože túto zodpovednosť preberáme my, čo im umožňuje ponúkať kvalitné produkty za dostupné ceny,“ vysvetľuje Michaela Dekker, manažérka privátnych značiek v BILLA Slovensko.
BILLA, súčasť medzinárodného koncernu REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993 a prevádzkuje 178 supermarketov so zamestnaneckou základňou viac ako 4 400 pracovníkov.