Coop Jednota otvorila novú nonstop predajňu na Orave, prístupná je aj pre zákazníkov z Poľska

V obci Novoť na Orave bola otvorená nová automatizovaná nonstop predajňa COOP Jednota, ktorá je ôsmou takouto prevádzkou spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo. Novootvorený COOP Jednota Supermarket ponúka domácim i zákazníkom z poľského pohraničia možnosť nakúpiť bez časových obmedzení, vrátane nadchádzajúcich Vianoc.
Tento krok uzatvára aktívny rok 2025 pre COOP Jednota, počas ktorého rozšírili sieť nonstop predajní o 23 nových prevádzok, čím ich celkový počet na Slovensku dosiahol 27. Supermarket v Novoti prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2020 a teraz bol doplnený o technologické vybavenie umožňujúce prevádzku 24/7 bez nutnosti prítomnosti personálu.
Dlhodobý dopyt
Predajná plocha má viac ako 400 m², zákazníkom je k dispozícii 40 parkovacích miest, čerstvý pult, zálohomat a široký výber lokálneho pečiva, ktoré je medzi obyvateľmi veľmi obľúbené. Počas dňa je predajňa otvorená s personálom, po bežných otváracích hodinách funguje v automatizovanom režime, pričom vstup do predajne je umožnený cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub a nákup prebieha na samoobslužnej pokladnici.
Dopyt po nonstop prevádzke v Novoti bol dlhodobý a patril k najvyšším medzi lokalitami podľa družstva. Predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo Igor Jagelek zdôraznil, že nový systém pomôže domácnostiam najmä počas vianočných sviatkov doplniť chýbajúce položky, a zároveň umožní personálu tráviť sviatky doma.
Uľahčenie práce
Automatizované predajne sú navrhnuté tak, aby zjednodušili prácu personálu a zabezpečili pohodlie zákazníkom. Všetky existujúce COOP Jednota 24/7 používajú jednotný a bezpečný systém vstupu, nákupu a bezhotovostnej platby. Riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko Michal Švrček uviedol, že technológie nie sú náhradou za personál, ale nástrojom na uľahčenie jeho práce a zvýšenie bezpečnosti.
Generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Jana Lvová ocenila význam dostupných služieb a inovácií v regiónoch a podporu konceptu otvorených predajní COOP Jednota 24/7, ktorý výrazne uľahčuje život zákazníkom aj v menších obciach. COOP Jednota Námestovo prevádzkuje už osem 24/7 predajní a plánuje otvoriť ďalšiu prevádzku v prvom kvartáli 2026. Viac informácií je dostupných na webovej stránke.
COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku s viac ako 70 % podielom slovenských výrobkov v predaji. Zamestnáva viac ako 14-tisíc ľudí a prevádzkuje takmer 2 000 predajní prostredníctvom 25 spotrebných družstiev po celom Slovensku. Od vzniku prvého spotrebného družstva v roku 1869 si udržiava záväzok ku kvalite a garancii slovenských produktov.