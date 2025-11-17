Nonstop predajňou COOP Jednota 24/7 sa pýši už aj východ Slovenska, prvá začala fungovať v Prešove

Východné Slovensko má svoju prvú nonstop predajňu COOP Jednota 24/7, ktorá začala fungovať na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov. Predajňa na Vansovej ulici prináša zákazníkom flexibilitu a možnosť nakupovať kedykoľvek počas dňa i noci.
Potraviny COOP Jednota Prešov sú obľúbené medzi miestnymi obyvateľmi vďaka výhodným akciám, pravidelným letákom a praktickým finančným službám, ako je dobíjanie kreditu či výber hotovosti priamo pri pokladni. Predajňa navyše spolupracuje s lokálnymi dodávateľmi mäsových, pekárenských a mliečnych výrobkov, čím zákazníkom ponúka kvalitné regionálne produkty. Pravidelné ochutnávky umožňujú zákazníkom lepšie spoznať ponuku lokálnych potravín.
Predajňa prešla kompletnou modernizáciou
Pred spustením nonstop režimu prešla predajňa kompletnou modernizáciou, ktorá priniesla nový vstupný systém, samoobslužné pokladne a zlepšené usporiadanie regálov.
„Tento krok reaguje na meniace sa potreby zákazníkov a rozširuje dostupnosť služieb mimo bežných otváracích hodín. Chceme prinášať inovatívne riešenia, ktoré uľahčujú každodenný život, pričom zachovávame hodnoty tradičného obchodu,“ povedal Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov.
Hybridný režim
Predajňa funguje v hybridnom režime – počas pracovných dní a sobôt doobeda je prítomný personál, ktorý následne odchádza a prevádzka sa prepne do samoobslužného režimu. Zákazníci môžu vstúpiť pomocou mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub, kde si zaregistrujú účet a získajú QR kód na vstup.
Nákupy prebiehajú bezhotovostne a platiť je možné kartou, mobilom alebo hodinkami. Prevádzka je monitorovaná strážnou službou, ktorá je k dispozícii na diaľku a môže pomôcť zákazníkom pomocou audiokomunikátora.
Výhody pre zákazníkov i personál
„Tento model prináša výhody zákazníkom i personálu – ľudia majú čerstvé potraviny prístupné podľa svojich potrieb a zamestnanci získavajú viac času na oddych,“ zdôraznil Michal Švrček, riaditeľ IT a služieb COOP Jednota Slovensko. „Automatizovaná predajňa v Prešove je pilotným projektom pre mestské prostredie, ktorý má otvoriť cestu ďalšiemu rozvoju konceptu 24/7,“ doplnil Štefan Bujňák.
Projekt je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Mastercard, ktorá zabezpečuje bezhotovostné a bezpečné platby. Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Česko, konštatovala, že otvorenie nonstop predajne na východe Slovenska je významným krokom k modernému a dostupnému nakupovaniu v regiónoch.
Na Slovensku je aktuálne v prevádzke už 25 predajní COOP Jednota 24/7. COOP Jednota je najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku s podielom na predaji slovenských výrobkov presahujúcim 70 %. Zamestnáva viac než 14-tisíc ľudí v deviatich logistických centrách a tridsiatich regionálnych družstvách. Systém prevádzkuje takmer 2 000 predajní po celom Slovensku.