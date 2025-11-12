Liptovský Mikuláš rozširuje sieť COOP Jednota o druhú automatizovanú predajňu, prináša moderné nákupné služby - FOTO

Spotrebné družstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš rozšírilo svoju ponuku nonstop nákupov o druhú automatizovanú predajňu Tempo SUPERMARKET v mestskej časti Palúdzka. Predajňa je otvorená nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a prináša moderné nákupné služby spojené s tradičnými hodnotami družstevného obchodu.
Dve nonstop predajne
Nový Tempo SUPERMARKET sa nachádza na ulici Pavla Vilikovského v obchodnom centre OC Palúdzka, ktoré bolo vybudované podľa najprísnejších ekologických a technologických štandardov. Táto lokalita je jednou z najrýchlejšie sa rozrastajúcich oblastí regiónu s čoraz vyšším počtom mladých rodín vyhľadávajúcich pohodlné a dostupné nákupné služby priamo v pešej dostupnosti.
Liptovský Mikuláš tak ako prvé mesto na Slovensku disponuje dvoma nonstop predajňami COOP Jednota, ktoré prevádzkuje miestne spotrebné družstvo. Prvá nonstop predajňa sa nachádza na sídlisku Podbreziny.
„Záujem zákazníkov nás presvedčil o správnosti formátu 24/7, ktorý prináša pohodlie a dostupnosť v každom čase, pričom nová prevádzka v Palúdzke sa stane prirodzenou súčasťou každodenného života obyvateľov,“ uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Liptovský Mikuláš Ján Šlauka.
Spolupráca s lokálnymi dodávateľmi
COOP Jednota Liptovský Mikuláš kladie veľký dôraz na spoluprácu s lokálnymi dodávateľmi, medzi ktorých patria Farma Východná so svojimi ručne vyrábanými syrmi a bylinnými čajmi, Liptov Greens pestujúci mikrozeleninu v regióne či Pečivárne Liptovský Hrádok poskytujúce výrobky pre celiatikov a diabetikov.
Družstvo spolupracuje tiež so St. Nicolaus, Tatrapet a Chránenými dielňami zamestnávajúcimi ľudí so zdravotným postihnutím. „Podpora regionálneho rozvoja a miestnych ľudí je pre nás prirodzenou súčasťou zodpovedného podnikania,“ doplnil Šlauka.
Prevádzky COOP Jednota 24/7 fungujú cez deň s personálom, no po odchode pracovnej sily sa automaticky prepínajú na plne automatizovaný režim. Zákazníci registrovaní v aplikácii COOP Jednota Klub vstupujú do predajne cez QR kód a nakupujú bezhotovostne pri samoobslužných pokladniach.
„Tento systém je navrhnutý tak, aby bol prístupný aj menej technicky zdatným osobám s cieľom priniesť maximálne pohodlie a komfort nákupu bez ohľadu na čas,“ vysvetľuje riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko Michal Švrček.
Koncept nonstop predajní 24/7 realizuje COOP Jednota so spoločnosťou Mastercard, ktorá poskytuje bezhotovostné platobné riešenia. Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Česko, poukázala na význam digitalizácie a inovácií, ktoré zlepšujú nákupné skúsenosti v regiónoch ako Liptovský Mikuláš. Na Slovensku je aktuálne 24 predajní COOP Jednota 24/7.
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s viac ako 70 % podielom slovenských výrobkov v predaji. Prostredníctvom 30 regionálnych spotrebných družstiev prevádzkuje približne 2 000 predajní. Družstvo poskytuje prácu viac než 14 000 zamestnancom a dlhodobo podporuje zdravie, lokálne komunity a spoločenskú zodpovednosť. História COOP Jednota siaha do roku 1869, kedy Samuel Ormis založil prvý Potravný spolok v Revúcej, ktorý zabezpečoval potraviny za prijateľné ceny pre svojich členov.