COOP Jednota otvorila ďalšiu nonstop predajňu, tentoraz v Oravskej Lesnej

Spotrebné družstvo COOP Jednota Námestovo otvorilo v Oravskej Lesnej svoju siedmu automatizovanú predajňu 24/7. Modernizovaný Tempo SUPERMARKET ponúka možnosť pohodlného a nepretržitého nákupu v najchladnejšej obci Slovenska, ktorá je známa dlhotrvajúcimi zimami a tradíciou zimných športov. Je to druhý takýto Tempo SUPERMARKET v danom regióne s najmodernejšími technológiami nonstop prevádzky.
Je veľkým prínosom pre miestnych aj turistov
Oravská Lesná, lokalizovaná na západnom okraji okresu Námestovo, je vyhľadávanou destináciou vďaka spoľahlivým snehovým podmienkam a zjazdovkám, ktoré lákajú milovníkov zimných športov počas celej sezóny. Preto je nonstop služba veľkým prínosom pre miestnych obyvateľov aj turistov.
Nová prevádzka 24/7 vznikla v priestoroch existujúceho Tempo SUPERMARKETU, ktorý prešiel v roku 2022 rekonštrukciou a v roku 2023 bol zaradený do siete Tempo. Nachádza sa priamo v centre obce, čo zvyšuje jeho dostupnosť. Okrem nonstop režimu poskytuje príjemné rodinné prostredie, ochotný personál a široký výber miestnych produktov od pekárov či výrobcov syrov, doplnený o rôzne akcie.
Prevádzka funguje hybridnom režime
COOP Jednota Námestovo plánuje rovnomerne pokrývať celý okres prostredníctvom siete automatizovaných predajní. Tempo SUPERMARKET predstavuje ideálny formát pre nonstop prevádzku vďaka svojmu sortimentu a kapacite. Podľa Igora Jageleka, predsedu predstavenstva COOP Jednota Námestovo, novootvorená nonstop služba uľahčí život miestnym aj turistom.
Prevádzka funguje v hybridnom režime – počas bežných otváracích hodín je obsluha personálu, po ich skončení je predajňa dostupná v automatizovanom režime. Zákazníci vstupujú cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub po registrácii a overení identity, pomocou QR kódu. Nákup prebieha cez samoobslužné pokladnice s bezhotovostnou platbou.
Jednoduchý a bezpečný systém
Riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko, Michal Švrček, zdôraznil, že systém je jednoduchý, rýchly a bezpečný a jednotný vo všetkých predajniach COOP Jednota 24/7.
Spoločnosť Mastercard, ktorá dlhodobo podporuje sieť 24/7, prispieva k moderným bezhotovostným riešeniam. Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Česko, vyzdvihla význam dostupnosti inovácií aj v menších regiónoch, čo uľahčuje každodenný život.
Na Slovensku je aktuálne v prevádzke 26 automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7. COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku, známa vysokým podielom predaja slovenských výrobkov – viac ako 70 %. Zamestnáva viac ako 14-tisíc ľudí v 30 regionálnych spotrebných družstvách a 9 logistických centrách a prevádzkuje takmer 2 000 predajní.
Sieť kladie dôraz na environmentálnu politiku a spoločenskú zodpovednosť, podporujúc najmä zdravotníctvo, lokálne komunity a deti s vrodenými chorobami. Tradícia COOP Jednoty siaha až k založeniu prvého potravného spolku v Revúcej v roku 1869.