Vonnová sa rozhodla vzdorovať vážnym problémom s kolenom, druhý tréning zjazdu absolvovala úspešne

Sen americkej lyžiarskej hviezdy Lindsey Vonnovej o olympijskej medaile na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo naďalej žije. Už 41-ročná športovkyňa sa rozhodla vzdorovať vážnym problémom s kolenom a v sobotu úspešne zvládla svoj druhý tréning na ženský zjazd.
Olympijská šampiónka zo zjazdu ešte vo Vancouvveri 2010 má poškodený predný krížny väz v ľavom kolene. Ani to jej však nezabránilo, aby dosiahla čas 1:38,28 min na zjazdovke Olimpia delle Tofane v Cortine d’Ampezzo, ktorá bude hostiť ženské alpské lyžovanie, počnúc finále zjazdu v nedeľu ráno.
Vonnová si počas ostatného víkendu poranila koleno pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Koleno je pomáha stabilizovať ochranná ortéza.
Vonnová, ktorá od ZOH 2018 v Pjongčangu už drží titul najstaršej medailistky pod piatimi kruhmi, dokončila tiež piatkový tréning zjazdu. Podľa pravidiel musela pred nedeľňajším súťažným zjazdom absolvovať aspoň jeden oficiálny tréning.