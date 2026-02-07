Zvláštny moment na zimnej olympiáde, Švajčiarke Höfflinovej sa odopla lyža počas predvádzania triku - VIDEO

Tridsaťpäťročná akrobatická lyžiarka sa následne zošmykla k zemi, na ktorej ležala niekoľko sekúnd.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
APTOPIX Milan Cortina Olympics Freestyle Skiing
Švajčiarka Sarah Hoefflin stratila lyžu počas tréningu vo freestyle lyžovaní slopestyle na Zimných olympijských hrách 2026 v Livignu v Taliansku vo štvrtok 5. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

V sobotňajšej kvalifikácii slopestyle na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa udial zvláštny moment. Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.

Lyža sa jej odopla tesne na konci posledného skoku. Höfflinová sa vo vzduchu zatočila, akoby mala obe lyže a dokonca sa jej podarilo dopadnúť relatívne rovno. Tridsaťpäťročná akrobatická lyžiarka sa následne zošmykla k zemi, na ktorej ležala niekoľko sekúnd, ale zdalo sa, že bola v poriadku.

Höfflinová je olympijská šampiónka v slolestyle zo ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

Okruhy tém: Akrobatické lyžovanie Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk