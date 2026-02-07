Nikdy som nebola taká zamilovaná do lyžovania, vravela Karlssonová po zlate v skiatlone - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová získala zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 km na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V sobotňajších pretekoch triumfovala suverénnym spôsobom, keď zvíťazila s náskokom 51 sekúnd.
Moment s cieľovej rovinky
Do cieľa v stredisku Val di Fiemme prišla v čase 53:45,2 min pred krajankou Ebbou Anderssonovou. Dominanciu Karlssonovej podčiarkol aj moment z cieľovej rovinky, keď si ešte pred finišom stihla od fanúšika prevziať veľkú švédsku vlajku.
„S každou súperkou, ktorá odpadla, a s každým kopcom to bolo, akoby som prikladala drevo do ohňa. Mala som pocit, že počas pretekov stále viac a viac rastiem a bola som veľmi hladná po tomto zlate,“ uviedla Karlssonová pre televíziu NRK.
Druhá olympijská medaila
Pre 24-ročnú Švédku ide o druhú olympijskú medailu, no prvú v individuálnych pretekoch. Na ZOH v Pekingu 2022 získala bronz so štafetou. Sama priznala, že v sobotu jej vyšlo všetko. „Bola som úplne nabitá energiou a veľmi som sa tešila na súťaž. Myslím, že som nikdy nebola taká zamilovaná do lyžovania ako dnes,“ dodala pre HBO Max.
Bronzovú medailu si vybojovala Astrid Øyre Slindová z Nórska časom 55:11,9 min. Favoritka pretekov Jessie Digginsová z USA obsadila až ôsme miesto so stratou viac ako dvoch minút na víťazku.