Nikdy som nebola taká zamilovaná do lyžovania, vravela Karlssonová po zlate v skiatlone - FOTO

Pre 24-ročnú Švédku ide o druhú olympijskú medailu, no prvú v individuálnych pretekoch.
Milan Cortina Olympics Cross Country
Frida Karlssonová zo Švédska pózuje po získaní zlatej medaily v behu na lyžiach v disciplíne 10 km + 10 km skiatlon na zimných olympijských hrách 2026 v Tesere v Taliansku v sobotu 7. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Šport Šport z lokality Taliansko

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová získala zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 km na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V sobotňajších pretekoch triumfovala suverénnym spôsobom, keď zvíťazila s náskokom 51 sekúnd.

Moment s cieľovej rovinky

Do cieľa v stredisku Val di Fiemme prišla v čase 53:45,2 min pred krajankou Ebbou Anderssonovou. Dominanciu Karlssonovej podčiarkol aj moment z cieľovej rovinky, keď si ešte pred finišom stihla od fanúšika prevziať veľkú švédsku vlajku.

S každou súperkou, ktorá odpadla, a s každým kopcom to bolo, akoby som prikladala drevo do ohňa. Mala som pocit, že počas pretekov stále viac a viac rastiem a bola som veľmi hladná po tomto zlate,“ uviedla Karlssonová pre televíziu NRK.

Milan Cortina Olympics Cross Country
Frida Karlssonová zo Švédska oslavuje po získaní zlatej medaily v behu na lyžiach v disciplíne 10 km + 10 km skiatlon na zimných olympijských hrách 2026 v Tesere v Taliansku v sobotu 7. februára 2026. Foto: SITA/AP

Druhá olympijská medaila

Pre 24-ročnú Švédku ide o druhú olympijskú medailu, no prvú v individuálnych pretekoch. Na ZOH v Pekingu 2022 získala bronz so štafetou. Sama priznala, že v sobotu jej vyšlo všetko. „Bola som úplne nabitá energiou a veľmi som sa tešila na súťaž. Myslím, že som nikdy nebola taká zamilovaná do lyžovania ako dnes,“ dodala pre HBO Max.

Bronzovú medailu si vybojovala Astrid Øyre Slindová z Nórska časom 55:11,9 min. Favoritka pretekov Jessie Digginsová z USA obsadila až ôsme miesto so stratou viac ako dvoch minút na víťazku.

