Von Allmen vyhral zjazd na olympiáde, tešia sa aj dvaja Taliani a favorizovaný Odermatt je bez medaily - FOTO

Marco Odermatt mal v hornej časti trate solídne medzičasy, ale v druhej polovici svojej jazdy trochu stratil.
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Medailisti zo zjazdu mužov na zimnej olympiáde 2026 - uprostred víťaz Franjo, von Allmen, vľavo strieborný Giovanni Franzoni a vpravo Dominik Paris, ktorý skončil na treťom mieste. Bormio, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.
Len niekoľko hodín po tom, ako trio talianskych lyžiarskych legiend – Alberto Tomba, Deborah Compagnoniová a Sofia Goggiová – v piatok pred polnocou zapálením ohňa oficiálne odštartovali zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo, rozdali na severe Talianska úvodnú sadu medailí – a symbolicky v lyžovaní.

Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Von Allmen: Je to ako z filmu

V sobotňajšom mužskom zjazde v Bormiu si najcennejší cenný kov vybojoval švajčiarsky reprezentant Franjo von Allmen. Na trati Stelvio zaznamenal miestami rýchlosť až 145 kilometrov za hodinu a cieľovú čiaru preťal v čase 1:51,61 min.

„Je to ako z filmu. Moje tajomstvo je užívať si lyžovanie. Ráno som vstal skutočne uvoľnený, snažil som sa preniesť dobré pocity z tréningu aj do pretekov a vychutnať si lyžovanie,“ povedal Von Allmen.

Favorizovaný Odermatt až štvrtý

Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Taliani – druhý bol s mankom dvoch desatín sekundy Giovanni Franzoni a bronz si vybojoval Dominik Paris, ktorý za Von Allmenom zaostal o pol sekundy.

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Švajčiar Franjo von Allmen sa teší zo zisku zlatej medaily v sobotňajšom zjazde mužov na zimnej olympiáde 2026. Bormio, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.

Až štvrtý skončil favorizovaný Švajčiar Marco Odermatt, na medailu mu chýbalo 20 stotín sekundy. Líder priebežného poradia Svetového pohára 2025/2026 a štvornásobný celkový víťaz seriálu mal v hornej časti trate solídne medzičasy, ale v druhej polovici svojej jazdy trochu stratil a na medailu to nestačilo. Mám štvrté miesto. Nie je to to, v čo som dúfal. Cítil som sa veľmi dobre, mal som dobrú jazdu, ale nebolo to dosť rýchle,“ skonštatoval Odermatt.

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Švajčiar Marco Odermatt v cieli sobotňajšieho zjazdu na zimnej olympiáde 2026, v ktorom napokon obsadil štvrté miesto. Bormio, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Švajčiar Marco Odermatt počas sobotňajšieho zjazdu na zimnej olympiáde 2026, v ktorom napokon obsadil štvrté miesto. Bormio, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.

Čo nevyšlo Odermattovi, to môže oslavovať Von Allmen. Dvadsaťštyriročný majster sveta v zjazde z minuloročných majstrovstiev sveta v rakúskom Saalbachu-Hinterglemme sa stal piatym švajčiarskym lyžiarom, ktorý vyhral mužský zjazd na ZOH od prvých pretekov tejto disciplíny pod piatimi kruhmi v St. Moritzi 1948.

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Švajčiar Franjo von Allmen počas sobotňajšieho zjazdu mužov na zimnej olympiáde 2026, v ktorom získal zlatú medailu. Bormio, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Švajčiar Franjo von Allmen v cieli sobotňajšieho zjazdu mužov na zimnej olympiáde 2026, v ktorom získal zlatú medailu. Bormio, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
Švajčiar Franjo von Allmen počas sobotňajšieho zjazdu mužov na zimnej olympiáde 2026, v ktorom získal zlatú medailu. Bormio, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.
Najnovšie na SITA.sk