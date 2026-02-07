Von Allmen vyhral zjazd na olympiáde, tešia sa aj dvaja Taliani a favorizovaný Odermatt je bez medaily - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zimná olympiáda 2026 (sobota 7. február): Program a výsledky Slovákov - Jozef Ninis, Kira Mária Kapustíková - FOTO
Len niekoľko hodín po tom, ako trio talianskych lyžiarskych legiend – Alberto Tomba, Deborah Compagnoniová a Sofia Goggiová – v piatok pred polnocou zapálením ohňa oficiálne odštartovali zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo, rozdali na severe Talianska úvodnú sadu medailí – a symbolicky v lyžovaní.
Von Allmen: Je to ako z filmu
V sobotňajšom mužskom zjazde v Bormiu si najcennejší cenný kov vybojoval švajčiarsky reprezentant Franjo von Allmen. Na trati Stelvio zaznamenal miestami rýchlosť až 145 kilometrov za hodinu a cieľovú čiaru preťal v čase 1:51,61 min.
„Je to ako z filmu. Moje tajomstvo je užívať si lyžovanie. Ráno som vstal skutočne uvoľnený, snažil som sa preniesť dobré pocity z tréningu aj do pretekov a vychutnať si lyžovanie,“ povedal Von Allmen.
Favorizovaný Odermatt až štvrtý
Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Taliani – druhý bol s mankom dvoch desatín sekundy Giovanni Franzoni a bronz si vybojoval Dominik Paris, ktorý za Von Allmenom zaostal o pol sekundy.
Až štvrtý skončil favorizovaný Švajčiar Marco Odermatt, na medailu mu chýbalo 20 stotín sekundy. Líder priebežného poradia Svetového pohára 2025/2026 a štvornásobný celkový víťaz seriálu mal v hornej časti trate solídne medzičasy, ale v druhej polovici svojej jazdy trochu stratil a na medailu to nestačilo. „Mám štvrté miesto. Nie je to to, v čo som dúfal. Cítil som sa veľmi dobre, mal som dobrú jazdu, ale nebolo to dosť rýchle,“ skonštatoval Odermatt.
Čo nevyšlo Odermattovi, to môže oslavovať Von Allmen. Dvadsaťštyriročný majster sveta v zjazde z minuloročných majstrovstiev sveta v rakúskom Saalbachu-Hinterglemme sa stal piatym švajčiarskym lyžiarom, ktorý vyhral mužský zjazd na ZOH od prvých pretekov tejto disciplíny pod piatimi kruhmi v St. Moritzi 1948.