Voľby by s malým náskokom vyhralo Progresívne Slovensko, päť percent prekročil aj Matovič

Ak by sa parlamentné voľby konali v novembri, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zrealizovala pre TV JOJ na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov od 12. do 20. novembra. Tesne druhá by skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 20,7 percenta voličov.

Na treťom mieste je už stabilne strana Hlas-SD, ktorú by si vybralo 14,7 percenta respondentov. Do Národnej rady by sa ešte dostali strany Sloboda a Solidarita (6,9 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,7 percenta), hnutie Slovensko (6,6 percenta) a Republika (5,9 percenta).

Do parlamentu by sa nedostali

Pred bránami parlamentu by zostali Slovenská národná strana (4,7 percenta), Demokrati (4,1 percenta), Maďarská aliancia (3,7 percenta) a Sme rodina (3,6 percenta). Spolu 15,6 percenta oslovených sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili. Ďalších 12,6 percenta deklarovalo, že by voliť neišli a 4,2 percenta respondentov na otázku odmietlo odpovedať.

Ak by voľby dopadli tak, ako ukázal prieskum, Progresívne Slovensko by získalo 39 poslaneckých mandátov, Smer 37 a Hlas 27. Strany SaS, KDH a hnutie Slovensko by mali zhodne po 12 poslancov a Republika by v pléne obsadila 11 kresiel. Prípadnej koalícii Progresívne Slovensko – SaS – hnutie Slovensko – KDH by chýbal do získania väčšiny v NR SR, teda 76-ky, jeden poslanec. Rovnako aj prípadná koalícia Smer – Hlas – Republika by mala spolu len 75 poslancov.

Pri najnižšom dosiahnutom vzdelaní dominuje Smer a Hlas

V Bratislavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji by podľa výsledkov prieskum vyhralo PS, v Žilinskom, Trenčianskom, Trnavskom a Banskobystrickom by zvíťazil Smer. V Košickom kraji by ľudia volili najviac Hlas.

Progresívne Slovensko má nadpriemerný výsledok u mladších vekových kategórií 18 – 33 rokov, ako aj v kategórii 34 – 49 rokov a tiež u vysokoškolsky vzdelaných ľudí a stredoškolsky vzdelaných s maturitou. Pri najnižšom dosiahnutom vzdelaní dominuje Smer a Hlas. Z pohľadu pohlaví sú výsledky veľmi podobné, 21 percent mužov by volilo PS a 19 percent Smer, u žien by volilo 22 percent Smer a rovnako 22 percent PS.