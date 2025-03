Platy sú na Slovensku stále tabu, zamestnanci z generácie Z sú však konverzácii o peniazoch otvorení

V niektorých krajinách je výška zárobku bežnou súčasťou rozhovorov s kolegami či kamarátmi, no na Slovensku je to stále tabu. Najnovší prieskum portálu Platy.sk sa zameral na to, či sa zamestnanci a zamestnankyne na Slovensku o svojich mzdách rozprávajú, aké na to majú dôvody a či by mala byť diskusia o platoch podľa nich bežnou záležitosťou. Z prieskumu vyplynulo, že 58 percent zamestnancov a zamestnankýň sa o svojom plate vôbec nerozpráva.

Ako hlavné dôvody označili, že je to ich osobná vec, nepatrí to do verejnej diskusie a pre pätinu je to jednoducho nepríjemné. Naopak, spomedzi tých, ktorí sa o svojom príjme s inými rozprávajú, 38 percent tvrdí, že je táto debata pre nich príjemná, rovnaký počet respondentov sa vyjadril, že hoci sa o svojom plate neradi rozprávajú, zaujíma ich príjem ostatných. Najčastejšie vedú diskusie na túto tému s rodinou či kamarátmi.

Generácia Z sa rozpráva viac

Zamestnanci a zamestnankyne s vysokým príjmom sa svojím platom nechcú chváliť. Viac ako dve tretiny z nich túto debatu odmietajú. U nízkopríjmových skupín je to len necelá polovica. Ľudia s nadpriemerným príjmom oveľa viac ako zvyšné skupiny nechcú debatovať o plate, aby im iní nezávideli, a častejšie ako ostatných ich ani nezaujíma, koľko zarábajú iní.

Pracujúci, ktorí sú z generácie Z (ročníky 1997 až 2012), sa o plate rozprávajú veľa a polovica takú debatu vníma ako príjemnú. Zároveň najčastejšie práve ľudia z generácie Z tvrdia, že keď sa nerozprávajú, tak preto, že zarábajú málo a za svoj plat sa hanbia. Takmer dve tretiny administratívnych zamestnancov sa o plate nerozpráva, podobne je to aj pri nižších a stredných manažéroch.

Plat nepatrí do verejnej diskusie

Naopak, z kvalifikovaných robotníkov a zamestnancov v službách je tejto téme otvorená nadpolovičná väčšina. Zamestnanci a zamestnankyne, ktorí sa tejto téme vyhýbajú, sa zhodujú v tom, že plat považujú za osobnú vec a podľa mnohých ani nepatrí do verejnej diskusie. Polovica pracujúcich si myslí, že diskusia o platoch by mala byť bežnou záležitosťou v akejkoľvek skupine.

Naopak, pätina to vylučuje a necelá desatina debatu na túto tému pripúšťa iba mimo pracoviska. Otvorenú diskusiu o platoch priamo na pracovisku by privítalo 14 percent administratívnych zamestnancov a zamestnankýň, s čím súhlasí len 5 percent kvalifikovaných robotníkov a zamestnancov v službách. Aby bola diskusia o platoch bežnou súčasťou konverzácií si najčastejšie prajú ľudia s nízkymi príjmami.