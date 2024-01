Zníženie úrokových sadzieb je na dosah, Kažimír naznačil pravdepodobný termín

Nachádzame sa dôležitej križovatke, inflácia sa spomaľuje. Pred prijatím kľúčových rozhodnutí týkajúcich sa načasovania zníženia úrokových sadzieb je však dôležité byť trpezlivý. Po menovopolitickom rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) to uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Vrchol sprísňovania máme za sebou

„Tu sa naše rozhodnutia budú riadiť tak prichádzajúcimi ekonomickými dátami, ako aj aktualizáciou budúceho vývoja inflácie, ktorá príde v marci. Vrchol sprísňovania menovej politiky máme za sebou,“ uviedol Kažimír.

Ďalším krokom bude zníženie sadzieb a tento krok je podľa neho na dosah. „Som presvedčený, že presné načasovanie, či už v apríli alebo júni, je druhoradé vzhľadom na to, aký vplyv toto rozhodnutie bude mať,“ povedal. Druhý termín sa zdá byť podľa neho pravdepodobnejší.

Konať unáhlene je risk

„Hneď, ako to bude opodstatnené, nebudeme váhať a budeme konať. Nezaostávame, ide skôr o to, že finančné trhy sa už od decembra akosi ponáhľajú a predbiehajú udalosti,“ myslí si šéf NBS.

Konať unáhlene na základe krátkodobých prekvapení, bez toho, aby bolo jasnejšie, čo sa bude diať na strednodobom horizonte, by bolo podľa Kažimíra riskantné.

Mačka vo vreci

„Všetko to úsilie a výsledky, ktoré sa nám podarili v boji s infláciou, by mohli vyjsť navnivoč. V záujme ochrany cenovej stability je nevyhnutné byť trpezlivý, to je to, čo potrebujeme. Globálna situácia zostáva vystavená neistote,“ upozorňuje. Podľa neho treba zistiť, či preceňovanie na začiatku roka prinesie pri inflácii nejaké prekvapenia smerom nahor.

„Mzdové vyjednávania na najbližšie roky zostávajú aj naďalej nepredvídateľným faktorom – sú akousi mačkou vo vreci,“ tvrdí. Riziko spojené s predčasným znižovaním sadzieb je podľa Kažimíra oveľa väčšie ako riziko konať o čosi neskôr.

Tri kľúčové sadzby

Rada guvernérov ECB minulý týždeň vo štvrtok ponechala tri kľúčové úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a depozitných operácií zostávajú nezmenené na úrovni 4,50 %, 4,75 % a 4 %.

ECB týmto krokom udržiava drahé úvery pre podniky a spotrebiteľov, keďže sa snaží zabezpečiť, aby inflácia bola pevne pod kontrolou. Otázkou však naďalej zostáva, v ktorej fáze tohto roka sa sadzby znížia. Finančné trhy očakávajú zníženie sadzieb už v apríli, pričom prezidentka ECB Christine Lagardová naznačila, že sa to zrejme stane v lete.