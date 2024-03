Zníženie európskych sadzieb nemusí znamenať lacnejšie hypotéky na Slovensku, dôvodom je rizikovosť štátnych dlhopisov

Nehnuteľnosti sa za dva uplynulé roky stali nedostupnými. Dokazuje to podľa finančného analytika Swiss Life Select Pavla Škriniara ochladnutie záujmu zo strany kupujúcich a neochvejnosť v cenách predávajúcich.

Najbližšie znižovanie sadzieb

Dôvodom je rast úrokových sadzieb, ktorý znemožnil čerpať hypotéky v takej výške, aby postačovala na kúpu bývania. Najbližšie zníženie sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) by sa malo odohrať v júni.

„Samozrejme, bude to iba v prípade, že sa inflácia bude uberať požadovaným tempom i smerom. Ak všetko vyjde tak, ako sa očakáva, do konca roka by sa sadzby ECB mohli znížiť o 0,75 percentuálneho bodu,“ upozorňuje Škriniar.

Trh s dlhopismi

To však podľa neho neznamená, že o rovnakú výšku klesnú aj sadzby slovenských hypoték. Na jednej strane sa do ceny peňazí vždy započítava očakávaný vývoj. To znamená, že keď príde daná udalosť, na trhu sa nič neudeje, pretože s tým už počítal. Na druhej strane je tu trh s dlhopismi, ktorými si Slovensko požičiava na svoj chod.

„Ak sa ich výnos zvýši, zvýšia sa aj úroky nových hypoték. Môže sa preto vyskytnúť aj taký scenár, keď ECB zníži sadzby, no sadzby slovenských hypoték vzrastú. Dôvodom bude vyššia rizikovosť slovenských dlhopisov a teda aj ich vyššia cena. Hypotéky sa tomu budú prispôsobovať, keďže ide tiež o požičiavanie si peňazí,“ vysvetľuje analytik.

Prísne opatrenia na obmedzenie hypoték

V prípade, že by sa predsa len krokmi vlády podarilo presvedčiť zahraničných investorov a Slovensko by bolo schopné udržať alebo dokonca znížiť cenu zdrojov, čím by sa znížili aj sadzby hypoték, sprístupnilo by to nehnuteľnosti? Záleží podľa Škriniara na miere zníženia.

Súčasné podmienky Národnej banky Slovenska hovoria o testovaní schopnosti dlžníka splácať úver s navýšenou úrokovou sadzbou. Ak si dlžník dohodne s bankou pri najobľúbenejšej fixácii sadzbu 4 %, banka ho otestuje na sadzbu 6 %. Na rovnakú sadzbu ho otestuje aj v prípade, že by jeho úroková sadzba bola 5 %.

Znamená to podľa Škriniara iba toľko, že zo súčasného priemeru sadzieb 4,82 % by sa žiadateľ o úver potreboval dostať pod 4 %, aby získal vyššiu hypotéku. Iba vtedy totiž bude testovaný na menej ako 6-percentnú sadzbu a to sa následne prejaví vo výške dostupnej hypotéky. Súčasné opatrenia na obmedzenie dostupnosti hypoték sa zdajú byť podľa analytika prísne, chránia však dlžníkov pred prílišným zadlžovaním sa.