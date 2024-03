Investori vnímajú Slovensko rizikovejšie, podľa analytika sme na tom najhoršie z eurozóny

Investori už požadujú na slovenských dlhopisoch vyšší výnos ako na talianskych. Vnímajú nás podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša teda rizikovejšie.

„Dokonca je Slovensko na tom najhoršie z eurozóny. Inými slovami sme najmenej dôveryhodný dlžník z eurozóny. To nebývalo,“ hovorí analytik.

Slabá konsolidácia verejných financií

Za dva týždne od poslednej emisie sa toho podľa neho až tak veľa nezmenilo. Negatívne faktory na našej strane ostávajú známe a vieme čo by sme mali robiť, ale nerobíme. Je tu podľa Kočiša slabá úroveň konsolidácie verejných financií, čo kazí aj ich dlhodobú udržateľnosť.

Je tu možnosť, že prídeme o eurofondy, čo zníži podľa analytika ekonomický rast a prosperitu. A existuje aj nemalá šanca, že sa náš rating bude zhoršovať.

Na druhej strane, nenastal panický nárast našich rizikových prirážok. „Taliansko je podobne ako Španielsko a Taliansko v rizikových prirážkach na správnej zostupnej trajektórií, ktorá odzrkadľuje aj meniace sa trhové podmienky. Slovensko ostáva stagnujúce na zvýšených úrovniach,“ hovorí Kočiš.

Očakávania investorov

Problém by podľa neho nastal, ak by sa napríklad nečakane zhoršila globálna situácia. „Vtedy by naše riziko išlo pravdepodobne strmo hore,“ myslí si analytik.

V pondelok bude ďalšia pravidelná aukcia našich dlhopisov. „Uvidíme, čo na to všetko povie trh,“ pokračoval Kočiš. Investori s vysokou pravdepodobnosťou podľa neho očakávajú, že dohodnuté pravidlá privedú Slovensko späť na cestu k zodpovednej konsolidácii.

V horšom prípade by nás, resp. peniaze investorov, v prípade problémov nakoniec pravdepodobne zachránil stabilizačný mechanizmus eurosystému. „To by však bol pre krajinu extrémne bolestivý proces, ako v Grécku,“ dodal Kočiš.