Životné minimum prejde v júli zmenami. O koľko sa zvýši jeho suma?

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR) predložilo do legislatívne procesu návrh opatrenia na úpravu súm životného minima. Vyplýva to z materiálu zverejneného na portáli Slov-Lex. Podľa tohto dokumentu by sa suma životného minima mala upraviť k 1. júlu tohto roku.

Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že tieto sumy sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚSR) za rozhodujúce obdobie, za ktoré sa považuje obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

Podľa údajov ŠÚSR bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 1,037 (t. j. apríl 2025/apríl 2024). Pripomienkové konanie by malo začať v máji tohto roka.

K. 1. júlu 2024 boli stanovené sumy životného minima nasledovne, 273,99 eura mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 191,14 eura mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. V prípade nezaopatreného dieťaťa ide o 125,11 eura mesačne.

Nárast súm životného minima by tak mal byť 10,14 eura na osobu, resp. 7,07 eura v prípade ďalšej osoby či o 4,63 eura v prípade dieťaťa.