Na charitu vlani prispeli len štyria Slováci z desiatich, ochota pomáhať nezávisí iba od peňazí

Finančná situácia Slovákov sa už citeľne premieta do pomoci druhým. Charitatívnym organizáciám pomohlo v uplynulom roku len 39,3 percenta občanov. Ukázal to prieskum agentúry Focus, ktorý súčasne ukázal aj viaceré zaujímavé súvislosti. Agentúra prieskum vykonávala vo februári na vzorke 1 014 respondentov. Výsledky ukázali, že až 60,7 percenta obyvateľov Slovenska neprispelo charitatívnym organizáciám žiadnou formou, či už ide o dve percentá z dane, SMS príspevok alebo verejnú zbierku.
Prieskumom sa zistilo, že najmenej finančne pomáhajú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov. Z tejto vekovej skupiny pomáha len 20 percent. Najvyššia miera darcovstva je naopak vo vekových skupinách od 25 do 64 rokov. Z tejto skupiny prispieva na charitu 41 až 43 percent ľudí.
Najbohatší región neprispieva najviac
Silné rozdiely prieskum odhalil aj v súvislosti s dosiahnutým vzdelaním. Z vysokoškolsky vzdelaných ľudí prispieva až 51,1 percenta. Ľudia so základným vzdelaním pomáhajú len v 15,5 percentách. Súčasne neplatí, že čím bohatší región, tým viac ľudí prispieva. Najštedrejším je Trenčiansky kraj, v ktorom finančne pomáha charite 44,9 percenta obyvateľov. V Bratislavskom kraji je to 37,5 percenta.
Aj napriek tomu, že ekonomická situácia Slovákov je náročná, nájde sa aj povzbudivá správa. Napríklad organizácia Dobrý Anjel zaznamenáva pokračujúci rast pomoci a v roku 2025 prerozdelila 6,1 milióna eur rodinám, ktorým do života vstúpila vážna choroba. To je o 5,3 percenta viac, než tomu bolo v roku 2024. V priemere 2 535 rodín dostalo pomoc vo výške 201 eur mesačne.
Ľudia poznajú najmä Dobrého Anjela
„V čase, keď domácnosti zápasia s rastúcimi nákladmi, si o to viac vážime každého darcu. Pomoc rodinám s vážnou chorobou je pre nich často otázkou dôstojného prežitia,“ uviedol spoluzakladateľ Dobrého AnjelaAndrej Kiska. Dobrý Anjel súčasne patrí k najznámejším slovenským organizáciám, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom.
Pri spontánnych odpovediach o tom, ktoré organizácie ľudia poznajú, skončil Dobrý Anjel na prvom mieste (35,7 %). Druhým najznámejším je pre ľudí Červený kríž (32,9 %) a na treťom mieste je Liga proti rakovine (21,5 %). V prvej desiatke sa umiestnili aj organizácie Ľudia ľuďom, Červený nos, UNICEF, Hodina deťom, Plamienok, Úsmev ako dar a tiež Človek v ohrození.