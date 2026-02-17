Slovenská záručná a rozvojová banka vyhlásila súťaž na nový reportingový informačný systém

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) vyhlásila verejnú súťaž na dodanie informačného systému, ktorý má zásadne zmeniť spôsob, akým banka plní svoje zákonné reportovacie povinnosti. Predmetom zákazky je komplexný reportingový nástroj určený na automatizovanú prípravu a správu legislatívneho a regulatórneho reportingu vrátane jeho následného rozvoja a servisnej podpory počas štyroch rokov.
Banka, ktorá patrí medzi verejnoprávne inštitúcie pod kontrolou orgánu ústrednej štátnej správy, chce novým systémom pokryť široké spektrum povinností voči národným aj európskym autoritám. Reporting má zahŕňať výkazy pre Národnú banku Slovenska a Európsky orgán pre bankovníctvo, ako aj pre Štatistický úrad SR a Ministerstvo financií SR.
Trvanie kontraktu
Súčasťou riešenia má byť aj zabezpečenie agend, ako sú COREP, FINREP, rezolučné reportovanie či Register bankových úverov a záruk. Očakáva sa, že nový nástroj umožní flexibilne reagovať na meniace sa regulačné a legislatívne požiadavky.
Zákazka má charakter služieb s prvkami dodávky softvéru a jej realizácia sa predpokladá v sídle banky v Bratislave. Celkové trvanie kontraktu je stanovené na 62 mesiacov, pričom samotná servisná podpora má trvať 48 mesiacov. Obstarávanie nie je financované z fondov Európskej únie.
Súťaž je vyhlásená ako verejná a je otvorená aj pre malé a stredné podniky. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú nastavené tak, že rozhodujúcu váhu má cena, ktorá tvorí 80 percent hodnotenia. Zvyšných 20 percent pripadá na kvalitu technického riešenia, konkrétne na komplexnosť navrhovaného reportingového nástroja.
Predkladanie ponúk
Banka zároveň umožňuje predloženie ekvivalentných riešení, ak spĺňajú požadované technické, funkčné a prevádzkové parametre bez dodatočných nákladov na strane verejného obstarávateľa. Podmienky účasti reflektujú štandardné zákonné požiadavky podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzači musia preukázať bezúhonnosť, splnenie daňových a odvodových povinností, ako aj to, že sa nenachádzajú v konkurze, reštrukturalizácii či likvidácii. Vylúčené môžu byť aj subjekty, ktoré sa dopustili závažného odborného pochybenia, narušenia hospodárskej súťaže alebo konfliktu záujmov. Súčasťou kontroly je aj preverenie prípadných sankcií za porušenie pracovného, sociálneho či environmentálneho práva.
Ponuky sa budú predkladať výlučne elektronicky prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania, pričom lehota na ich podanie je stanovená na 10. marca 2026 do 10.00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční o desať minút neskôr rovnakým elektronickým spôsobom. Uchádzači budú viazaní svojou ponukou 12 mesiacov.