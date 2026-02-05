Vyššie odvody pre SZČO je nutné uhradiť už čoskoro, Sociálna poisťovňa odporúča aj zmenu trvalého príkazu

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám, že odvody na sociálne poistenie v novej výške treba uhradiť do 9. februára. Poisťovňa v tejto súvislosti odporúča upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný i špecifický symbol.
Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je od 1. januára 2026 vo výške 303,11 eur mesačne. Maximálne poistné je stanovené na 5 557,26 eura. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti je od 1. januára 2026 minimálne poistné vo výške 321,39 eura.
Výšku poistného za obdobie od 1. januára si môžu SZČO a dobrovoľne poistené osoby informatívne overiť aj v kalkulačke, ktorá je zverejnená na stránke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa pripomenula, že informáciu o novom poistnom už neposielajú SZČO listom, nájsť ju môžu na webe poisťovne.
„SZČO, ktoré majú aktivovanú e-schránku na doručovanie, dostali všetky dôležité informácie o tejto zmene v elektronickej podobe priamo do e-schránky,“ doplnila poisťovňa.
Minimálne poistné
Poisťovňa v minulom roku evidovala 212 535 povinne poistených SZČO. Z nich 207 928 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a 72 z maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálne poistné do Sociálnej poisťovne tak platí približne 81 % SZČO.
„Správne a včas uhradené poistné napomáha vyhnúť sa prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky v budúcnosti,“ doplnila Sociálna poisťovňa.