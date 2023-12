Vysoké daňové zaťaženie zrejme zníži záujem materských bánk investovať na Slovensku, myslí si šéf Tatra banky

Banková daň negatívnym spôsobom zásadne ovplyvní hospodárenie bankového sektora v nasledujúcich rokoch. „Aj z dôvodu bezprecedentnej výšky v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe dnes ešte nevieme, aké vlny spôsobí v bankovom sektore a do akej miery poškodí hospodársky ekosystém,“ povedal pre agentúru SITA generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday.

Negatívny zásah do fungovania bánk

Plány na rok 2024 podľa neho teda zásadne ovplyvní banková daň. „Viac než o nás sa však oveľa viac obávame o ekonomiku a schopnosť napĺňať úverové potreby našich klientov,“ pokračuje Liday.

Štrukturálny negatívny zásah do fungovania bánk sa môže podľa šéfa Tatra banky preniesť do celého hospodárskeho prostredia. Banky tak nebudú vedieť poskytovať toľko úverov, koľko by ľudia aj firmy mohli potrebovať, čo môže mať podľa Lidaya za následok spomalenie ekonomického rastu.

„Netreba zabúdať na to, že viac ako polovicu zisku totiž akcionári bánk nevyplácali formou dividend, ale nechávali ju v bankách ako kapitál potrebný na ďalšie úverovanie. Navyše, v trhovej ekonomike platí, že ak je niečoho nedostatok, pravdepodobne to stúpne na cene,“ konštatuje Liday.