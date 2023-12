Michal Liday: Banková daň zásadne ovplyvní hospodárenie bánk v nasledujúcich rokoch (rozhovor)

Tatra banke sa v tomto roku darilo. Dostupné sú zatiaľ výsledky ku koncu septembra a z nich vyplýva, že zisk banky medziročne stúpol o takmer 42 % na viac ako 163 mil. eur. Banke rástli príjmy tak z úrokov, ako aj z poplatkov. O tom, aké hospodárenie spoločnosť očakáva v budúcom roku a čo by ju mohlo najviac ovplyvniť, sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Tatra banky Michalom Lidayom.

Ako sa banke darilo v roku 2023?

Žijeme v čoraz zložitejšom prostredí plnom šokov a neurčitostí. Rok 2023 nebol výnimkou, práve naopak. Úspešne manévrovať v tomto prostredí je omnoho náročnejšie ako v minulosti. Som veľmi rád, že sa nám to darilo mimoriadne dobre. Výrazne sme sa posunuli v našej kľúčovej ambícii – spokojnosti klientov. Ako banka hráme dôležitú úlohu v podpore rastu ekonomiky a my sme ju napĺňali.

Stali sme sa bankou roka na Slovensku, získali sme nečakane veľké množstvo medzinárodných ocenení, v jednej kategórii sme boli označení za najlepšiu banku na svete. Systematicky sme pokračovali v napĺňaní našej ambície, aby sme svojím dielom prispievali k posunu krajiny k lepšiemu, aj prostredníctvom podpory mnohých umeleckých a vzdelávacích projektov a inštitúcií.

Aké skutočnosti najviac ovplyvnili hospodárenie spoločnosti?

Najdôležitejším faktorom bol koniec éry negatívnych úrokových sadzieb, ktorá predstavovala pre finančný trh zásadnú anomáliu počas obdobia dlhých siedmich rokov. V hospodárskom cykle bol rok 2023 ten špecifický, kedy sa vo výsledkoch bánk pozitívne prejavil efekt zvýšených, v našom prípade normalizovaných, úrokových sadzieb.

Efekty spomaleného ekonomického rastu, vyššej inflácie a úrokových sadzieb sa ešte neprejavili v schopnosti dlžníkov splácať svoje úverové záväzky. V prípade úverov obyvateľstva je dôležitým pozitívnym faktorom aj vysoká zamestnanosť.

Aké máte plány na rok 2024?

Ekonomické ani geopolitické prostredie asi nebude jednoduchšie. Šoky a neurčitosti sa stávajú bežnou súčasťou nášho života, vzájomne sa reťazia a testujú našu schopnosť preplávať perejami. Plány na rok 2024 v tom všetkom zásadne ovplyvní banková daň. Viac než o nás sa však oveľa viac obávame o ekonomiku a schopnosť napĺňať úverové potreby našich klientov. Bankovníctvo má špeciálne poslanie byť krvným obehom ekonomiky. Predstavuje odvetvie, ktoré má, na rozdiel od iných, multiplikačný efekt.

Štrukturálny negatívny zásah do jeho fungovania sa môže preniesť do celého hospodárskeho prostredia. Banky tak nebudú vedieť poskytovať toľko úverov, koľko by ľudia aj firmy mohli potrebovať, čo môže mať za následok spomalenie ekonomického rastu. Netreba zabúdať na to, že viac ako polovicu zisku totiž akcionári bánk nevyplácali formou dividend, ale nechávali ju v bankách ako kapitál potrebný na ďalšie úverovanie. Navyše, v trhovej ekonomike platí, že ak je niečoho nedostatok, pravdepodobne to stúpne na cene.

Čo bude dominovať, aká bude primárna oblasť banky a na aké nové oblasti sa plánuje banka zamerať?

Napriek zložitému prostrediu minulých rokov sme sa nemuseli odchýliť od našej jasne formulovanej stratégie. Tá sa, mimochodom, dostala ako prípadová štúdia do kurzu a učebnice o stratégii na Harvard Business School. Nemuseli sme sa odchýliť ani od našich presvedčení a od ambície byť výnimočnou inštitúciou pre našich klientov a zamestnancov a významne prispievať k ekonomickému a spoločenskému dobru. Výnimočný klientsky zážitok postavený na inováciách, v kombinácii s citlivým vyvažovaním medzi ľudským a digitálnym prístupom, sa stále viac ukazuje ako síce ťažká, ale správna cesta.

V hospodárení očakávate rast, stagnáciu alebo pokles?

Ak máte na mysli ziskovosť, tak z dôvodu spomínaných legislatívnych zmien očakávame určite pokles.

Čo všetko môže ovplyvniť hospodárenie banky, či už pozitívne alebo negatívne?

Banka je komplexným systémom, kde všetko so všetkým súvisí. Externých aj interných faktorov, ktoré majú vplyv na ziskovosť, je veľa. Zásadným novým externým faktorom je už spomínaná banková daň. Tá negatívnym spôsobom zásadne ovplyvní hospodárenie v nasledujúcich rokoch. Aj z dôvodu bezprecedentnej výšky v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe, dnes ešte nevieme, do akej miery poškodí hospodársky ekosystém.

Aký bude mať teda dopad dodatočné zdanenie bánk? Veľa sa hovorí aj o zvyšovaní bankových poplatkov. Akú stratégiu plánujete zvoliť pre rok 2024?

Okrem zníženého zisku priamym zdanením bude na celkový výsledok pravdepodobne vplývať efekt obmedzeného úverovania. Vysoké daňové zaťaženie zrejme zníži záujem materských bánk investovať na Slovensku. Nie je jednoduché fungovať v sektore, ktorého ziskovosť patrí k najnižším v regióne a je navyše zaťažený viac ako trojnásobne vyšším dodatočným zdanením, ako je priemer európskych krajín, ktoré takéto dodatočné zaťaženie majú.

Takýto dramatický nárast nákladov sa musí niekde prejaviť, aj keď dnes ešte nevieme povedať, kde a ako. Našou prvoradou snahou bude presvedčiť našich akcionárov, aby nám napriek všetkému ponechali kapitál na úverovanie.

Mgr. Michal Liday je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky a viceprezident Slovenskej bankovej asociácie. V Tatra banke pôsobí už od roku 1997. V jej predstavenstve je od roku 2007 a generálnym riaditeľom je od roku 2015. Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen Bank International AG.