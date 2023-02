Vetrák nezaradí banky do novely o osobitnom odvode, Čepček však áno

Poslanec za hnutie OĽaNO Milan Vetrák počas rozpravy v parlamente k novele zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach avizoval, že bankový sektor nezahrnie do návrhu. No zároveň doplnil, že ak tak urobí iný poslanec, bude to predmetom diskusie. Aj bankový sektor podľa Vetráka dosahuje nadmerné zisky.

Zvyšovanie poplatkov

Avizované možné zvyšovanie poplatkov ľuďom a obmedzovanie úverovania, ak sa bankový sektor do návrhu zaradí, považuje Vetrák zo strany bánk za zastrašovanie.

„Ani v minulosti som nezaznamenal enormne vyššie bankové poplatky. Je to zastrašovanie obyvateľov, ak by sme chceli siahnuť na zisky bánk,“ povedal v parlamente Vetrák.

Plnenie memoranda

V zmysle zákona banky do návrhu podľa neho formálne patria a v poslednom období sa diskutuje, či by tam mali patriť. Len na druhej strane je potrebné podľa Vetráka povedať aj to, že banky podpísali s ministerstvom financií memorandum a to memorandum plnia, čo potvrdilo aj ministerstvo.

„Ja nebudem predkladať návrh, ktorý sa týka bánk, najmä z dôvodu, že rešpektujem, že sa memorandum plní. Ak sa stane, že príde poslanec a predloží banky, tak bude to predmetom diskusie,“ povedal Vetrák. Ak teda niektorý poslanec povie, že aktuálny osobitný odvod prejde len vtedy, keď zaradia k ostatným subjektom aj banky, tak sa nad tým budú zamýšľať.

Zo zákona urobili mastný papier

Bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) Vetráka skritizoval. Navodilo mu to dojem, ako keby rozprával predseda Slovenskej bankovej asociácie.

„Zo zákona ste urobili obyčajný mastný papier z desiaty, ktorý treba pokrčiť a zahodiť do koša,“ uviedol Kamenický. Podľa nezaradeného poslanca Milana Mazureka dosahujú banky gigantické zisky. „Im sa má klepnúť po prstoch,“ myslí si Mazurek.

Marián Viskupič (SaS) skonštatoval, že ich strana je za zrušenie odvodu ako celku. Návrh podľa neho kazí podnikateľské prostredie a vo finále by to všetko zaplatili ľudia. Čo sa týka bánk, podľa Viskupiča nepatria do osobitného odvodu, ako ani tie ostatné, ktoré v návrhu sú.

Konsolidácia verejných financií

Nezaradený poslanec Martin Čepček predložil k novele zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach pozmeňujúci návrh, aby sa osobitný odvod týkal aj bánk. Dôvodom je podľa neho konsolidácia verejných financií. Preto navrhuje rozšírenie rozsahu regulovaných osôb aj o banky a pobočky zahraničných bánk.

