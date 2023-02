Zavedenie osobitného odvodu pre banky poškodí ich klientov a štát dostane menej peňazí, varuje banková asociácia

Diskutované dodatočné zdanenie bánk v podobe osobitného odvodu by poškodilo klientov bánk. Vo svojom stanovisku na to upozorňuje Slovenská banková asociácia.

Ak by do plánovaného návrhu zahrnuli totiž aj banky, podľa asociácie to spôsobí zníženie vlastného kapitálu bánk, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie nových úverov.

Menej úverov pre ľudí aj firmy

„Nesystémové zavedenie bankového odvodu spôsobí, že štát dostane od bánk nie viac peňazí, ale menej ako v súčasnosti. Ak totiž banky poskytnú menej úverov pre ľudí, firmy aj štát, menej zarobia, a tým pádom budú štátu platiť menej na daniach a odvodoch,“ informuje banková asociácia.

V parlamente je návrh novely zákona o osobitnom odvode pre firmy, ktoré podnikajú v regulovaných odvetviach. Mal by sa týkať väčšieho okruhu subjektov a mal by sa zvýšiť aj samotný odvod.

V posledných dňoch sa vedú diskusie, či sa dotkne aj bánk. Niektorí politici tvrdia, že ctia dohodu uzatvorenú prostredníctvom memoranda, iní hovoria, že banky je potrebné dodatočne zdaniť.

V hre je viacero alternatív

Na pondelkovej tlačovej besede dočasne poverený minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že rezort financií finalizuje úpravu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Podľa neho sú v hre viaceré alternatívy a pravdepodobne tento týždeň budú o nich v parlamente rokovať.

Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) vláda nenavrhne, aby sa do tejto skupiny subjektov pridali aj banky, keďže s nimi uzavrela memorandum.

Podľa neho však takýto návrh môže prísť od opozičných strán. „Za nás, pokiaľ budeme mať vykryté ostatné veci, nebudeme za to hlasovať,“ povedal.

Memorandum o porozumení

Banky si aj podľa vyjadrení asociácie riadne plnia svoje záväzky z memoranda o porozumení, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou bankovou asociáciou v roku 2020.

V ňom sa členovia asociácie zaviazali, že budú každý rok posilňovať vlastné zdroje nevyplatením dividend, navýšenia úverovania firiem ako aj obyvateľstva a k financovaniu štátu a subjektov s majetkovou účasťou štátu.

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach plánuje parlament schváliť aj pre ďalšie vybrané odvetvia a firmy.

Tlak na zvyšovanie cien

Navýšenie odvodu na trojnásobok a zvýšenie daňového zaťaženia vybraných firiem o takmer 10 % ročne bude podľa bankovej asociácie vytvárať silný tlak na ďalšie zvyšovanie cien za ich tovary a služby.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa týmto podľa nich ohrozí aj zvyšovanie platov tisícok zamestnancov pracujúcich v daných firmách.

„Zavedenie osobitného odvodu v konečnom dôsledku zníži konkurencieschopnosť slovenských firiem a ekonomiky,“ uzavrela banková asociácia.