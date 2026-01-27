Veľký prevrat v športe. Číňania vstupujú do ikonickej spoločnosti Puma

Čínsky gigant Anta Sports sa stane najväčším akcionárom nemeckej značky Puma. Podľa vyhlásenia pre hongkonskú burzu firma odkúpi podiel od investičnej skupiny Artemis patriacej rodine Pinaultovcov za približne 1,79 miliardy dolárov, čím získa 29 percent akcií jednej z najslávnejších športových značiek sveta.
Obchod signalizuje výrazné posilnenie čínskeho vplyvu v globálnom športovom biznise. Anta zaplatí 35 eur za akciu, čo podľa údajov agentúry Bloomberg predstavuje cenu o viac ako 60 percent vyššiu oproti poslednej trhovej cene.
„Veríme, že cena akcií Puma v posledných mesiacoch plne neodráža dlhodobý potenciál značky,“ uviedol šéf Anty Ting Š‘-čung. Firma tvrdí, že akvizícia jej pomôže zvýšiť globálnu viditeľnosť a posilniť pozíciu najmä na ázijských trhoch vrátane Číny.
Hoci Anta zatiaľ neplánuje úplné prevzatie Pumy, nevylučuje ďalšie prehlbovanie spolupráce. Nemecká značka sa pritom nachádza v zložitej situácii – v ostatnom období zaznamenala pokles dopytu a v treťom štvrťroku minulého roka jej tržby klesli o viac než 15 percent.
Nový generálny riaditeľ Pumy Arthur Hoeld priznal, že značka sa stala „príliš komerčnou“ a prechádza bolestivým reštartom. Vstup silného čínskeho investora tak môže byť pre legendárneho výrobcu športovej obuvi a oblečenia buď záchranou alebo začiatkom novej éry pod ázijským vplyvom.