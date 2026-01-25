Estónci prišli o majstrovstvá Európy, lebo nechceli vpustiť do krajiny Rusov a Bielorusov

Majstrovstvá Európy v šerme sa tento rok neuskutočnia v Estónsku, ale vo Francúzsku.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Šerm, Letná olympiáda v Tokiu
Francúzska šermiarka Ysaora Thibusová (vpravo) a Talianka Alive Volpiová počas Fleuretu družstiev na letnej olympiáde v Tokiu. Foto: archívne, SITA/AP
Estónsko nebude hostiteľ majstrovstiev Európy v šerme, ktoré sa uskutočnia v dňoch 16.- 21. júna 2026.

Šampionát sa šesť mesiacov pred jeho konaním presunul z Tallinnu do Antony, francúzskeho mesta neďaleko Paríža.

Estónci odmietli udeliť víza ruským a bieloruským šermiarom a Medzinárodná šermiarska federácia (FIE) im odobrala usporiadateľské práva. Požadovala písomné potvrdenie, že všetci športovci môžu prekročiť hranice bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo vojenskú hodnosť. S tým Estónci striktne nesúhlasili.

Vyhranený postoj

Konfrontácia medzi malým pobaltským národom a medzinárodnými organizáciami v tomto športe zachytáva širšiu kolíziu. Európske krajiny, ktoré na vlastnej koži zažili ruskú agresiu, odmietajú normalizovať vzťahy s Moskvou, zatiaľ čo športové federácie sa snažia o opätovné zapojenie ruských športovcov.

„Naša vláda má vyhranený postoj. Víza nebudú vydané športovcom z agresívnych štátov. Platí nulová tolerancia a nebudú udelené výnimky,“ povedal pre ERR Raido Mitt, zástupca generálneho tajomníka pre šport v Estónsku.

Pôvodne to dostali Estónci

Estónsko získalo právo hostiť ME 2026 na kongrese Európskej šermiarskej konfederácie (EFC) v Budapešti minulú jeseň. Tallinn zdolal Jerevan pomerom hlasov 24:18. Rozhodnutie dávalo zmysel: estónsky ženský tím v korde získal zlato na olympijských hrách v Tokiu v roku 2021, pričom Katrina Lehisová vybojovala individuálny bronz.

Kritika olympijskej víťazky

Ukrajinka Oľha Charlanová v reakcii na odobratie ME 2026 Estónsku uviedla, že táto politika by mohla zničiť olympijské postavenie šermu ako tradičného športu Ukrajinská šermiarska federácia pohrozila právnymi krokmi a poznamenala, že niektorí priznaní ruskí športovci majú vojenské hodnosti.

Charlanová je šesťnásobná majsterka sveta a dvojnásobná olympijská víťazka v šerme šabľou. V roku 2023 bola vylúčená zo svetového šampionátu v Miláne po tom, čo odmietla podať ruku ruskej súperke Anne Smirnovej po súboji, ktorý vyhrala Ukrajinka 15:7. Namiesto ruky jej ponúkla šabľu na znak ruskej agresie na Ukrajine.

