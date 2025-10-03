FIFA predstavila oficiálnu loptu MS 2026. Pozrite sa ako vyzerá údajne najzábavnejšia verzia v histórii

Oficiálna lopta majstrovstiev sveta vo futbale 2026 nesie názov TRIONDA. Spoločnosť Adidas ju vo štvrtok predstavila v metropole Mexika. Názov kombinuje slová „Tri“ (tri) a „Onda“ (vlna), pričom tri farebné vlny, červená, zelená a modrá, symbolizujú tri hostiteľské krajiny šampionátu – Mexiko, Spojené štáty americké a Kanadu. Dizajn dopĺňajú národné ikony, hviezda pre USA, javorový list pre Kanadu a orol pre Mexiko. Zlaté detaily majú odkazovať na trofej pre víťaza šampionátu. Informáciu priniesla Medzinárodna futbalová federácia (FIFA) na svojom oficiálnom webe.
Unikátne technologické vlastnosti
Novinka prináša aj technologické inovácie. Lopta má špeciálnu štvordielnu konštrukciu, ktorá zlepšuje stabilitu letu a odolnosť pri každom dotyku. Hlbšie švy a reliéfne línie umožňujú konzistentný pohyb vo vzduchu a zároveň zvyšujú priľnavosť v daždivých podmienkach. Embosované ikony majú funkčný aj estetický význam.
Senzor pomôckou rozhodcov
Najvýraznejšou súčasťou je zdokonalená verzia technológie Connected Ball. V jednej z bočných panelov sa nachádza 500 Hz pohybový senzor, ktorý poskytuje rozhodcom v systéme VAR dáta v reálnom čase. Umožní tak rýchlejšie posudzovanie ofsajdových situácií či lepšie vyhodnotenie kontroverzných momentov, ako sú možné ruky alebo fauly.
Najzábavnejšia verzia
„Každý detail má svoj význam. Embosované textúry, vrstvené grafiky a výrazné farby robia loptu okamžite rozpoznateľnou. Je to najzábavnejšia lopta majstrovstiev sveta, akú sme kedy vytvorili. Ide remeselne prepracovaný kúsok pripravený pre najväčšiu futbalovú scénu,“ uviedol Sam Handy, generálny manažér futbalovej sekcie spoločnosti Adidas.