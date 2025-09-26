Dohoda s USA chráni európsky farmaceutický export pred novými clami

Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi zabezpečuje, že export farmaceutických produktov z EÚ nebude vystavený clám vyšším ako 15 percent, uviedol v piatok Brusel po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil nové clá na lieky.
Júlová dohoda stanovila maximálnu sadzbu cla na farmaceutické výrobky a ďalšie tovary na úrovni 15 percent. Trump však najnovšie oznámil, že uvalí 100-percentné clá na lieky, no EÚ odmietla akékoľvek obavy. Únia poukázala na spoločné vyhlásenie, v ktorom sa Spojené štáty zaviazali zabezpečiť, že sadzba cla na farmaceutiká, polovodiče a drevo neprekročí 15 percent.
„Tento jasný a všeobecný strop cla na úrovni 15 percent pre vývoz z EÚ predstavuje poistku, že pre európskych ekonomických operátorov nevzniknú vyššie clá,“ uviedol hovorca EÚ pre obchod Olof Gill. „EÚ a USA pokračujú v rokovaniach o implementácii záväzkov zo spoločného vyhlásenia a zároveň skúmajú ďalšie oblasti pre výnimky z ciel a širšiu spoluprácu,“ dodal Gill.
Z americkej strany zatiaľ neodznelo, či je EÚ skutočne oslobodená od vyšších nových ciel na farmaceutiká. Spojené štáty tento týždeň znížili clá na dovoz áut z EÚ na 15 percent v rámci dohody, z pôvodných 27,5 percenta.
Európska komisia, ktorá vedie obchodnú politiku 27-členného bloku, intenzívne pracuje na zabezpečení výnimiek pre ďalšie sektory vrátane nápojov. Gill vo štvrtok uviedol, že šéf obchodnej politiky EÚ Maroš Šefčovič naďalej presadzuje zníženie ciel na víno, čo zostáva „najvyššou prioritou“ Bruselu.