Úvod roka priniesol zvýšenie inflácie, celkový výsledok významne ovplyvnili daňové zmeny

Medziročná miera inflácie predstavovala v januári 3,9 %. Medzimesačne boli ceny podľa Štatistického úradu SR vyššie o 1,7 %.

„Spotrebiteľské ceny v úvode roka reagovali najmä na daňové zmeny, ktoré so sebou prinášal fiškálny konsolidačný balíček pre tento rok. Zmeny v daniach boli hlavným vysvetľujúcim faktorom zrýchlenia inflácie v úvode roka,“ komentoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Vyššie ceny bývania aj potravín

Ako pokračoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, medziročný rast cien dosiahol najvyššiu hodnotu za posledný rok a skončil jemne nad ich očakávaniami. Medziročne boli ceny vyššie najmä v kategórii bývania, významne rástli však aj ceny v reštauráciách a hoteloch, ako aj ceny potravín a nealkoholických nápojov, kde zohrala úlohu vyššia spotrebná daň.

„Nárast DPH bol reflektovaný predovšetkým v službách, ktoré v januári rástli citeľne viac než je úroveň tradičnej sezóny úpravy cenníkov. V prípade tovarov ešte nebol dopad vyššej DPH naplno pretavený do cien, predpokladáme, že bol nateraz absorbovaný nižšou ziskovou prirážkou výrobcov a predajcov,“ uviedol Horňák.

Predpokladá však, že aj tu sa postupne upravia ceny, čo spolu s ďalším nárastom nákladov, napríklad vo forme novej dane z finančných transakcií, bude ceny v najbližších mesiacoch tlačiť nahor.

Zastropovanie cien energií

Vládne opatrenie na zastropovanie cien energií potlačilo infláciu opäť nadol, bez tohto opatrenia by sa januárový rast cien podľa odhadu Slovenskej sporiteľne priblížil k piatim percentám.

„Opätovne zavedená plošná pomoc tak znovu drží infláciu na nižších úrovniach, štátnu kasu v časoch nevyhnutnej konsolidácie však bude stáť stovky miliónov eur. Prispôsobenie cien energií trhovým úrovniam si tak opäť presúvame do budúcnosti, pravdepodobne do ďalšieho roka. Systém adresnej pomoci by za týchto okolností bol ideálnym riešením,“ dodal Horňák.

Očakávania na najbližšie mesiace

Koršňák očakáva v nasledujúcich mesiacoch ešte mierne zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien mierne nad 4 %. Inflácia by, aj pod vplyvom vyššej porovnávacej bázy u potravín, mala podľa neho začať pomaly spomaľovať od leta, naďalej sa však bude držať blízko 4 % úrovne.

V priemere za celý rok by tak mala byť podľa Koršňáka blízko 4 %, resp. len jemne nad touto úrovňou. Analytik 365.bank Tomáš Boháček očakáva, že v tomto roku inflácia dosiahne 4,2 %.