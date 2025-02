Tomáš: Zmeny v druhom pilieri sa týkajú len investovania, nie vstupu do piliera

Zmeny v druhom pilieri sa týkajú len investovania, nie vstupu do piliera. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš v nedeľnej politickej relácií TA3 V politike.

Týka sa to zámeru rezortu práce rozšíriť možnosť investovania pre dôchodkové správcovské spoločnosti aj do slovenských projektov ako je výstavba nájomných bytov či diaľníc.

Kritika Slobody a Solidarity

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR minulý týždeň vydalo predbežnú správu o tom, že plánuje predložiť novelu zákona o dôchodkovom sporení, ktorá prinesie takúto zmenu. Strana Sloboda a Solidarita kritizovala tento krok, poslanci SaS vyzvali vládu, aby dala ruky preč od peňazí sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri.

„Žiadne zníženie odvodov nebude, ide iba o dobrovoľnú možnosť správcovských spoločností investovať aj do slovenských vecí nielen do amerických akcií, ako sú nájomné byty, výstavba diaľníc a ďalšie. Ide o dvojaký prínos pre štat, že nájde zdroje na výstavbu a sporitelia si zarobia. Samozrejme to musí byť s primeraným výnosom,“ uviedol v relácií Erik Tomáš.

Spolupracuje s dôchodkovými spoločnosťami

Doplnil, že na novele spolupracuje rezort práce aj s dôchodkovými spoločnosťami. Minister práce zdôraznil, že ide len o možnosť investovať do slovenských projektov, je podľa jeho slov na dobrovoľnom výbere spoločností. Výšku výnosu nechcel uviesť.

„Je to na ľuďoch či chcú alebo nechcú byť v druhom pilieri. Ak by sa investovali tie peniaze do slovenských projektov, muselo by to byť v prospech sporiteľov, my tam vidíme priestor pri tých dlhopisových. Ak by dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkli vyšší výnos, bolo by to výhodné pre sporiteľov,“ uzavrel minister práce.