Slovenské rodinné podniky stoja na križovatke, tradícia sa musí spojiť s inováciou, ak chcú prežiť

Rodinné podniky na Slovensku, podobne ako ich partneri po celom svete, vstupujú do novej éry, v ktorej sa prelína tradícia s potrebou inovácie. Vyplýva to z globálneho prieskumu PwC, ktorý ukázal, že hoci volatilita trhu oslabuje tempo rastu, firmy s jasným cieľom, agilnou stratégiou a silnou motiváciou dokážu aj v neistých časoch dosahovať nadpriemerné výsledky.
Tradícia a hodnoty ako výhoda
Podľa výsledkov prieskumu, do ktorého sa zapojilo viac ako 1 300 rodinných podnikov z 62 krajín vrátane Slovenska, len štvrtina firiem dosiahla v uplynulom roku dvojciferný rast tržieb. Ešte v roku 2023 to bolo 43 %.
Na druhej strane, podniky, ktoré dokážu pružne reagovať na zmeny, majú jasne definované ciele a silnú vnútornú motiváciu, prekonávajú ostatných, dvojciferný rast medzi nimi dosiahlo 31 %, zatiaľ čo priemer všetkých rodinných firiem bol len 21 %.
Hoci väčšina slovenských rodinných firiem ostáva opatrná, čoraz viac z nich hľadá spôsoby, ako spojiť stabilitu s inováciou. „Na Slovensku máme silnú tradíciu rodinného podnikania, ktoré je často postavené na hodnotách, dôvere a dlhodobej vízii. Práve tieto prvky sa ukazujú ako konkurenčná výhoda – najmä v prostredí, kde sa firmy snažia stabilizovať svoje podnikanie a zároveň hľadajú nové cesty rastu,“ uvádza Ivan Hlavenka, partner PwC Slovensko.
Dodáva, že slovenské rodinné podniky dnes stoja na križovatke. Mnohé z nich prechádzajú generačnou výmenou, hľadajú nové trhy a zároveň čelia rastúcej konkurencii.
Nové priority
Aj keď transformácia rodinných podnikov napreduje len pomaly, prieskum ukazuje, že ich postoj k technológiám sa zásadne mení. Až 61 % respondentov vníma umelú inteligenciu ako príležitosť na rast, pričom technologický pokrok a digitálna transformácia patria medzi tri najvyššie strategické priority. Rodinné firmy sa zároveň zameriavajú na posilnenie reputácie a ochranu svojho dedičstva, čo považuje 78 % opýtaných za svoj dlhodobý cieľ.
Globálny líder pre súkromný sektor PwC US Jonathan Flack upozorňuje, že rodinné podniky boli dlho považované za odolnejšie voči vonkajším vplyvom než verejne obchodované firmy, no teraz sú mnohé z nich pod rastúcim tlakom. „Tie, ktoré sú agilné, majú pred sebou jasný cieľ a silnú motiváciu, naďalej svojou výkonnosťou prevyšujú ostatné rodinné podniky,“ povedal.
Generačná a digitálna výzva
Na Slovensku sa podľa PwC dajú tieto poznatky priamo aplikovať. Agilné firmy, ktoré kombinujú tradíciu s inováciou, majú lepšie predpoklady uspieť v čase, keď sa ekonomika transformuje a trhy hľadajú nové rovnováhy. PwC Slovensko preto zdôrazňuje potrebu investícií do digitálnych riešení, umelej inteligencie a strategického plánovania, aby rodinné podniky dokázali udržať konkurencieschopnosť aj pre ďalšie generácie.
Ako dodáva Hlavenka, to je výzva aj pre slovenské rodinné firmy. „Aby sa nebáli experimentovať, investovať do digitálnej transformácie a využívať AI na zlepšenie zákazníckej skúsenosti či efektivity. Rodinné podniky sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky a ich úspech je naším spoločným záujmom,“ uzavrel.