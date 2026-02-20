Trumpove hrozby voči Teheránu dvíhajú ceny ropy, akcie kolísali. Investori čakajú na čerstvé makroekonomické dáta z USA

Akciové trhy v piatok kolísali a ceny ropy rástli po tom, čo americký prezidentDonald Trump prispel k výraznému zvýšeniu napätia na Blízkom východe vyhlásením o pripravenosti zaútočiť na Irán, ak nepristúpi na „zmysluplnú dohodu“ v otázke svojho jadrového programu.
Vyhlásenie opäť posilnilo geopolitické obavy a zatienilo krehké oživenie trhov po výpredaji technologických akcií v priebehu tohto mesiaca. Obchodníci zároveň čakajú na nové americké makroekonomické údaje, ktoré by mali poskytnúť aktuálny obraz o stave najväčšej svetovej ekonomiky.
Trump pritvrdil a pod hrozbou útoku dal Iránu ultimátum. Desať až pätnásť dní je v podstate maximum, vyhlásil
Vyhliadky na vojenský konflikt na Blízkom východe tento týždeň prudko zdvihli ceny ropy, ktoré v piatok ďalej rástli a dostali sa na najvyššiu úroveň od júna 2025.
Na akciových trhoch sa Hongkong po trojdňovej prestávke prepadol, klesli aj Tokio, Sydney, Wellington a Bangkok. Naopak, Soul pokračoval v raste na nové rekordné hodnoty vďaka ďalším nákupom technologických titulov. V zelených číslach boli aj Singapur, Manila a Bombaj. Londýn, Paríž a Frankfurt otvorili v pluse. Cena referenčnej severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 0,2 percenta na 71,80 USD za barel.