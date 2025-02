Trumpove clá spôsobili prepad akciových trhov a očakáva sa búrlivé obdobie. Ako by sa mali zachovať malí investori?

Kroky nového amerického prezidenta, vrátane zavedenia dovozných ciel na tovar z Kanady a Mexika a zvýšenia ciel pre Čínu, spôsobili významný prepad akciových trhov. Analytik investičnej platformy Portu Marek Malina upozorňuje, že ďalšie clá sa očakávajú aj pre Európu. To môže viesť k odvetným opatreniam a ďalšiemu poklesu trhov.

Akciové trhy čaká podľa analytika búrlivé obdobie, pričom ďalší vývoj je ťažko predvídateľný. „Isté je iba to, že nič nie je isté,“ hovorí Malina.

Táto situácia ovplyvňuje najmä menších investorov, ktorí často reagujú nesprávne – investujú viac, keď trhy rastú a vyberajú peniaze pri ich prepadoch. Tento prístup je na Slovensku podľa analytika bežnejší než v Česku, čo môže súvisieť s nízkou investičnou gramotnosťou Slovákov.

Malina odporúča, aby investori neinvestovali peniaze, ktoré budú potrebovať v blízkej budúcnosti, a aby mali rezervu vo výške troj- až šesťmesačných výdavkov. Pri investovaní do akcií by mali počítať s minimálne päťročným horizontom. Držanie peňazí v produktoch s nízkym rizikom, ako sú sporiace účty, je podľa analytika rozumné, no netreba to preháňať.

Vysoký objem peňazí na slabo úročených účtoch v bankách naznačuje konzervatívny prístup Slovákov k zhodnocovaniu úspor. Pozitívne podľa analytika je, že s poklesom úrokových sadzieb časť úspor ľudia presúvajú do akciových portfólií, ktoré ponúkajú vyšší výnos aj v dobe obchodných vojen.