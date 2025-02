Investori hľadajú stabilné výnosy v prostredí klesajúcich úrokových sadzieb, čoraz väčšej obľube sa tešia dlhopisy

Ku koncu septembra minulého roka dosiahla celková finančná hodnota aktív podielových fondov takmer 11 mld. eur pri medziročnom náraste zhruba o 17 %. Eva Sadovská z Wood & Company uviedla, že nárast bol v akciových, dlhopisových a realitných fondoch.

Najväčší podiel na celkových aktívach mali zmiešané fondy s podielom 34,4 %, avšak ich podiel sa znižuje. Naopak, podiel realitných a akciových fondov sa zvýšil. Realitné fondy dosiahli historicky najvyššiu hodnotu aktív, a to 2,75 mld. eur.

V dlhodobom horizonte sa výnosy realitných fondov nachádzajú podľa Sadovskej nad úrovňou inflácie. Kým napríklad od začiatku roka 2017 do konca roka 2021, teda za 5 rokov, ceny tovarov a služieb vzrástli o vyše 15 %, kumulovaný výnos realitných fondov dosiahol takmer 20 %. Kumulovaný výnos realitných fondov od 1. januára 2017 do 30. septembra 2024 predstavuje podľa analytičky 32 % a ročný výnos 3,6 %.

Čoraz viac sú obľúbené dlhopisy

Podľa analytikov Across Private Investments sa tešia na Slovensku čoraz väčšej obľube dlhopisy. Ku koncu septembra minulého roka mali Slováci v dlhopisoch viac ako 4,3 mld. eur, čo je nárast o pol miliardy eur oproti predošlému roku.

Dominik Hapl z Across Private Investments zdôrazňuje, že dlhopisy sú obľúbené pre ich schopnosť poskytovať stabilný výnos a znižovať kolísanie portfólia. V prostredí klesajúcich úrokových sadzieb predstavujú dlhopisy podľa jeho slov príležitosť na vyšší výnos a lepšiu ochranu pred stratou kúpnej sily.

S ďalším znížením úrokových sadzieb to bude ešte horšie

V prostredí klesajúcich úrokových sadzieb čoraz viac ľudí hľadá efektívne spôsoby, ako ochrániť a zhodnotiť svoje úspory. Termínované vklady v bankách ponúkajú garantovaný výnos, no ten často podľa analytikov nestačí napríklad na prekonanie miery inflácie.

S ďalším znížením úrokových sadzieb zo strany ECB to počas roka bude ešte horšie, nakoľko sa to ešte viac premietne aj do nižších sadzieb na termínovaných vkladoch. V minulom roku korporátne dlhopisy podľa Hapla získali 7 %, európske „high yield“ dlhopisy, teda dlhopisy s vysokým výnosom, zhodnotili o 5 % a globálne štátne o 3 %.