Trump zavádza vysoké clá na dovoz áut, odborníci varujú pred dopadmi na Slovensko

aktualizované 27. marca, 10:31

Spojene štáty uvalia od 3. apríla 25-percentné clá na import automobilov. Oznámil to v stredu americký prezident Donald Trump pri podpise nariadenia v Oválnej pracovni.

Nové clá sa budú týkať zahraničných osobných automobilov a ľahkých nákladných vozidiel. V priebehu najbližšieho mesiaca sa clá uplatnia aj na kľúčové automobilové diely. Najnovšie clá sa pridajú k už existujúcim.

Kanadský premiér Mark Carney označil Trumpove opatrenia za „priamy útok“ na kanadských pracovníkov a avizoval štvrtkové zasadnutie vlády, na ktorom sa bude diskutovať o možných odvetných krokoch. Na Trumpov krok reagoval aj jeho spojenec a šéf Tesly Elon Musk, ktorý povedal, že dopady na náklady jeho automobilky „nebudú zanedbateľné“.

Zaplatia to spotrebitelia

Biely dom však dodal, že vozidlá a automobilové diely dovážané na základe obchodnej dohody USA, Mexika a Kanady (USMCA) môžu mať nárok na nižšiu colnú sadzbu v závislosti od amerického podielu vo výrobe. Burza na Wall Street zaznamenala pokles už pred Trumpovým stredajším vyhlásením, pričom akcie najväčšej svetovej automobilky Toyota klesli o viac ako tri percentá.

Prezident USA Donald Trump podpísal exekutívny príkaz na zavedenie 25-percentných ciel na dovážané automobily, ktoré vstúpia do platnosti 3. apríla. Ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok kritizuje tento krok ako pokus politicky zlomiť ekonomické zákony, ktorý negatívne ovplyvní americkú aj európsku ekonomiku a vzdiali USA od Európy. „Je to chyba, ktorú zaplatia spotrebitelia,“ uviedol Korčok. Varuje, že clá sú zlou správou aj pre Slovensko, ktoré by malo práveže posilniť svoju pozíciu v rámci EÚ.

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozorňuje, že americký dopyt je pre Slovensko významný. Clá podľa neho zasiahnu najmä automobilový sektor, ktorý tvorí veľkú časť slovenského exportu do USA. Ďalší z negatívnych vplyvov na našu ekonomiku príde cez spomalenie ekonomík našich obchodných partnerov, najmä Nemecka.

Negatívny vplyv na trh práce

Horňák odhaduje, že rast slovenského HDP by mohol byť nižší o 1,5 percentuálneho bodu na horizonte troch rokov. To prinesie stratu miliárd eur v exportoch a zvýšenie nezamestnanosti. „Prinesie to negatívny dopad aj na trh práce v podobe nárastu nezamestnanosti o niekoľko desatín,“ myslí si analytik.

Horňák navrhuje diplomatické riešenie situácie, pričom EÚ by mohla ponúknuť USA odstránenie dovozných bariér a zvýšenie nákupov amerických produktov. Ak diplomacia zlyhá, EÚ môže zvažovať odvetné clá, ktoré by zasiahli americkú ekonomiku.

Zavedené opatrenia môžu negatívne ovplyvniť aj USA, keďže očakávané protiopatrenia a nárast cien vstupov znížia konkurencieschopnosť amerických vozidiel na globálnych trhoch. „Rozpútanie obchodnej vojny uškodí všetkým stranám konfliktu, preto by malo byť naozaj poslednou možnosťou,“ dodal Horňák.